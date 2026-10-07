El Gobierno mexicano ha lanzado una alerta este miércoles por el desplazamiento de tres ciclones que actualmente afectan al país, dos en aguas del Pacífico y uno en el Atlántico (golfo de México), y cuya combinación ocasionará condiciones meteorológicas adversas para el territorio.

“Tenemos a la tormenta tropical Isaías en el golfo de México, a la depresión tropical 20 que se formó hoy en el Pacífico, al sur de las costas de Oaxaca, y al huracán Rachel, que, aunque está muy alejado de costas mexicana, el pronóstico es que nuevamente se va a acercar al territorio durante el fin de semana”, explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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De la depresión tropical número 20 indicó que “todavía está medio desorganizada y, en caso de que continúe intensificándose, va a adquirir el nombre de Simón”, y para la tarde-noche de este miércoles podría ascender a tormenta tropical.

“Esperamos que el sistema comience a moverse hacia el norte ya como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, el viernes a las 06:00 horas (12:00 GMT) con vientos de 120 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 150 km/h”, expuso.

Estimó que el fenómeno meteorológico se seguirá aproximando a tierra el viernes, el sábado “y el domingo muy temprano va a estar muy cerca frente a las costas del estado de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta”, donde podría evolucionar como huracán de categoría 2.

También planteó la posibilidad de que se mueva hacia el estado de Nayarit y a la costa sur de Sinaloa, donde se proyecta que el lunes por la mañana se mantenga en categoría 2.

La vigilancia en los próximos días estará en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa donde sábado, domingo y lunes habría “condiciones directas por efectos de viento de tormenta tropical o de huracán, es decir, superiores a los 120 km/h”.

Sobre la tormenta tropical Isaías, explicó que sus bandas nubosas ya provocan lluvias muy intensas en la costa de Campeche y que se irán moviendo hacia Yucatán.

Apuntó que “no está proyectado que (Isaías) tenga un impacto directo, como la depresión número 20”, pero sí se espera que durante miércoles o jueves se aproxime hacia el noroeste de la península de Yucatán.

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Irá modificando su trayectoria para acercarse a la costa del golfo de México, aunque estimó que será el viernes cuando impacte en Estados Unidos con intensidad de huracán de categoría 2 o superior.

Por su parte, el huracán Rachel, de categoría 1, “está bastante alejado de las costas mexicanas, más de 1,000 km de cabo San Lucas, pero no ha perdido sus características tropicales”.

Se espera que el viernes tenga un cambio en su trayectoria, debido al ingreso de una vaguada en niveles medios, muy intensa desde la costa de Estados Unidos.

Añadió que el ciclón mantendrá la intensidad de sus vientos entre 75 y 95 km/h para el domingo, “que es cuando estaría aproximándose a la región de Ensenada, Baja California, muy cerca de Tijuana, con efectos de una tormenta subtropical”.

La semana pasada, en el Pacífico mexicano, circularon el ciclón Rachel que creció hasta huracán de categoría 3, tras el huracán Polo, que acumuló más de 48 horas no consecutivas como categoría 5 antes de tocar tierra dos veces, primero en Baja California Sur y después en Sonora (norte).

Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.