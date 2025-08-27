CIUDAD DE MÉXICO. México anunció el miércoles la suspensión temporal de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos mientras se definen los nuevos procesos operativos para cumplir con las nuevas disposiciones de las autoridades estadounidenses.

La decisión del gobierno mexicano se da tras el reciente anuncio que realizó Washington de interrumpir la exención fiscal que permitía el ingreso libre de impuestos de paquetes con un valor menor a 800 dólares, una exención conocida como “de minimis”. La medida de las autoridades estadounidenses entrará en vigencia el 29 de agosto y se aplicará a todos los países.

Con la suspensión de la exención, los envíos que se realicen a Estados Unidos incurrirán en cargos que van del 10% al 50% de su valor declarado o, durante los próximos seis meses, un arancel fijo de 80 a 200 dólares por paquete.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano indicaron en un comunicado conjunto que la suspensión de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos comenzará a regir desde el 27 de agosto “en tanto se definen los nuevos procesos operativos”.

Ante la incertidumbre generada por la medida de Washington, al menos 25 países han paralizado en los últimos días sus servicios postales hacia Estados Unidos, informó en la víspera la agencia postal de la Organización de Naciones Unidas.

El gobierno mexicano informó que mantendrá el diálogo con Washington, así como los organismos postales internacionales, para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías.

La nueva medida se enmarca dentro de las políticas proteccionistas que impuso el presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato que México ha logrado librar en parte.

El mes pasado, Trump acordó con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum la postergación por 90 días de la aplicación de un nuevo arancel general de 30% mientras los equipos de ambos países avanzan en las negociaciones para un acuerdo a largo plazo. Pero aún se mantienen fuertes aranceles para parte del sector automotriz, el acero, el aluminio y cobre mexicano.