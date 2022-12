( The Associated Press )

El vicepresidente italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, transmitió este miércoles al embajador iraní designado en Italia, Mohammad Reza Sabouri, la “indignación de Italia” por los acontecimientos de Irán y para instarle a que cesen las ejecuciones de manifestantes.

“Le he recordado que no es una cuestión de orden público matar a una niña de 12 años, de 14 años o a un chico de 17. No tiene nada que ver con la supervisión de la seguridad nacional”, explicó el ministro tras la reunión con el diplomático.

Tajani convocó este martes a Reza Sabouri que acudiera hoy a la sede de su ministerio, el Palacio de la Farnesina, por una cuestión de urgencia, a pesar de que el diplomático no ha presentado aún sus credenciales como diplomático.

“Convoqué al embajador para manifestar la indignación y la preocupación de Italia por todo lo que está sucediendo en el país”, explicó a los medios de comunicación en una declaración unilateral a la salida del encuentro.

Tajani enumeró las peticiones formuladas al representante: “La suspensión de las condenas a muerte, el bloqueo inmediato de las ejecuciones, la suspensión de la represión violenta de manifestantes y también que las autoridades políticas inicien un diálogo con los manifestantes”.

“El embajador ha dicho que se lo transmitirá a su Gobierno”, añadió el ministro, quien aprovechó para recalcar que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ya había dejado clara la posición de su Gobierno ante la crisis social en Irán.

Hace unos meses, el Ejecutivo italiano tuvo que mediar con las autoridades iraníes para que liberaran a Alessia Piperno, una mujer italiana de 30 años que vivía en Irán y estuvo detenida durante más de un mes por mostrar su apoyo a las protestas hasta que consiguió ser repatriada a Roma.

“Esperábamos que con la liberación de Alessia Piperno hubiera un cambio de tendencia, pero sin embargo no ha sido así y, por tanto, hemos trasladado la posición oficial de Italia al embajador”, justificó Tajani, quien presidió el Parlamento Europeo entre 2017 y 2019.

“Defendemos los derechos humanos, la libertad de prensa y la libertad de manifestación”, subrayó.