ESTOCOLMO — Los supermercados de Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Estonia se vieron afectados el lunes por problemas en los congeladores y frigoríficos que, al parecer, fueron provocados por ciberataques, lo que obligó a algunos a desechar los alimentos en mal estado.

Estos problemas se deben a un incidente ocurrido el mes pasado en el que unos atacantes tomaron el control de forma remota de los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados y tiendas independientes de toda Francia, lo que provocó un aumento vertiginoso de las temperaturas.

En Suecia, el portavoz de la cadena de supermercados ICA Group, Gustaf Nilsson, declaró a la agencia de noticias TT que «un número limitado» de tiendas se vio afectado durante la noche por un incidente que afectó a los sistemas de refrigeración y congelación. Se negó a dar una cifra concreta.

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La sucursal de ICA Kvantum en Sjöbo, en el sur de Suecia, publicó en su página de Facebook que sus frigoríficos y congeladores habían sido pirateados y programados a 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit). Indicó que estaba trabajando para desechar los productos afectados.

La cadena Coop afirmó que seis de sus tiendas en el centro de Suecia habían tenido problemas con sus neveras y congeladores, según informó TT, aunque no disponía de más detalles al respecto de inmediato.

La cadena Delhaize ha informado de que un «incidente informático» ha afectado a los sistemas de refrigeración de varias docenas de sus tiendas, la mayoría de ellas en Bélgica, pero también algunas en el vecino Luxemburgo.

«En las tiendas afectadas, la oferta de productos frescos y congelados está algo limitada de forma temporal. Nuestros centros de distribución funcionan con normalidad y no se ha producido ninguna interrupción en las entregas a nuestras tiendas», afirmó la portavoz Sarah De Meester.

La cadena de supermercados Carrefour en Bélgica ha afirmado que un «ciberataque dirigido a las instalaciones de refrigeración solo tuvo un impacto extremadamente limitado», que afectó a 15 de sus más de 700 tiendas.

En Estonia, una empresa fabricante de la tecnología afectada afirmó que uno de sus clientes había sido víctima de un ciberataque en el que los atacantes accedieron a un ordenador que controlaba el sistema de refrigeración y elevaron la temperatura hasta los 50 grados centígrados, según informó la cadena pública ERR.

Jann Mutso, director ejecutivo de Kitman Coldtech, se negó a revelar qué tienda se había visto afectada en su sistema de refrigeración, pero afirmó que se había respondido al ataque en cuestión de minutos y que no se habían producido daños significativos. La cadena Selver confirmó que uno de sus establecimientos se había visto afectado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.