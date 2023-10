El Ejército de Israel emitió una ‘orden de emergencia’ para que los civiles puedan armarse, de la misma manera se solicitó a la la División de Licencias de Armas de Fuego para facilitar que un mayor número posible de ciudadanos israelíes puedan armarse en plena guerra con Hamás. Una de las que más ha llamado la atención por prestar el servicio a su país es la modelo de OnlyFans Natalia Fadeev, quien ha sido reconocida dentro de la plataforma para adultos.

“No estaré muy activa en las redes sociales. Me uní a mi unidad para el servicio de reserva, no sé por cuánto tiempo. Recen por nosotros”, contó a sus seguidores antes de borrar su cuenta de Instagram. De la misma manera, la modelo israelí dice que esta puede ser “la causa del comienzo de la tercera guerra mundial. No quiero imaginar a dónde más nos podría llevar”.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en Tiktok, la modelo de OnlyFans ha compartido parte de su entrenamiento militar y cómo van sus días mientras se encuentra en el Ejército de Israel. Cabe destacar que el servicio militar es obligatorio en este país y todos sus ciudadanos, hasta los 40 años, son reservistas y deben atender este llamado.

La ofensiva lanzada el 7 de octubre por Hamás dejó al menos 1,300 muertos en Israel, señalaron las autoridades. El Ejército israelí bombardea desde entonces diariamente Gaza. Sobre 2,000 personas, entre ellas 580 niños, han muerto hasta ahora en esos ataques, según las autoridades gazatíes.

Sobre la orden de armar civiles, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, indicó que “Cualquier ciudadano que cumpla con los criterios para posesión de armas de fuego, sin antecedentes penales o médicos, podrá recibir aprobación para posesión de armas de fuego”.

Frente a este llamado, muchos reservistas voluntarios se unieron a la defensa de Israel, de la misma manera más de 250 jóvenes viajaron desde Latinoamérica para enlistarse en el Ejército.