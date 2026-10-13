Un vuelo comercial tuvo que ser desviado de emergencia luego de que una batería portátil se incendiara en pleno trayecto, provocando momentos de tensión entre los pasajeros que viajaban a bordo.

El incidente ocurrió el domingo en un avión de la aerolínea IndiGo que cubría la ruta entre Nueva Delhi y Chennai, en India. La aeronave fue desviada a Hyderabad después de que se detectara humo proveniente de un dispositivo electrónico personal de uno de los pasajeros.

WATCH: Powerbank fire breaks out in the overhead luggage compartment on an IndiGo flight on Sunday. The aircraft was diverted to Hyderabad, where it landed safely. https://t.co/G9JevuFVPp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 11, 2026

Imágenes del incidente muestran llamas intensas saliendo de uno de los compartimentos superiores destinados al equipaje de mano. Ante la emergencia, algunos pasajeros intentaron sofocar el fuego utilizando sus propias pertenencias, mientras otros grababan lo sucedido.

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En un comunicado, un portavoz de IndiGo confirmó que el vuelo aterrizó antes de lo previsto tras detectarse humo en la cabina.

La compañía indicó que la tripulación respondió rápidamente y logró controlar la situación.

Una vez en Hyderabad, los pasajeros fueron trasladados a otra aeronave para continuar el viaje hacia Chennai. La aerolínea se disculpó por los inconvenientes ocasionados y aseguró que ofreció refrigerios e información actualizada a los viajeros afectados.

Otros incidentes relacionados con baterías portátiles

El episodio se suma a otros incidentes en los que baterías portátiles se han incendiado durante vuelos comerciales, lo que ha generado preocupación por los riesgos asociados con estos dispositivos.

En otro caso, un avión de KLM Royal Dutch Airlines que transportaba a 332 pasajeros tuvo que regresar después de que una batería portátil explotara y se incendiara durante un vuelo desde los Países Bajos hacia el Caribe.

Fotografías de los daños mostraron una cubierta de ventana agrietada y un asiento quemado en la sección de clase ejecutiva. Según los informes, el dispositivo pertenecía al antiguo director ejecutivo de la aerolínea.

Una pasajera que comentó sobre el incidente indicó que el propietario de la batería estaba profundamente afectado por lo sucedido y lamentaba las molestias ocasionadas a los demás viajeros.

En julio, otro incidente involucró un vuelo de China Eastern Airlines, identificado como MU2421, que cubría la ruta entre Lanzhou y Guiyang. En esa ocasión, una batería portátil que se encontraba en el equipaje de mano de un pasajero se incendió espontáneamente dentro de un compartimento superior.

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La tripulación intervino y consiguió extinguir las llamas.

¿Por qué pueden incendiarse estas baterías?

Las baterías portátiles suelen utilizar tecnología de iones de litio. Si sufren daños, defectos o condiciones que provocan un sobrecalentamiento, pueden experimentar un fenómeno conocido como embalamiento térmico (thermal runaway).

Este proceso genera un aumento descontrolado de la temperatura que puede desencadenar un incendio y, en determinadas circunstancias, una explosión.

Los incidentes en aviones representan un riesgo particular porque el fuego puede propagarse rápidamente en espacios cerrados y dificultar la respuesta de la tripulación.