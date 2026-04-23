( El Tiempo / GDA )

Una pequeña moneda de plata acuñada en tiempos de Felipe II ha permitido confirmar, siglos después, el origen de una de las colonias fallidas del periodo colonial en América: la ciudad Rey Don Felipe, conocida como “Puerto del Hambre”.

El hallazgo fue realizado por un equipo interdisciplinario chileno en el estrecho de Magallanes, a unos 56 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Según informaron EFE y Live Science, la pieza fue localizada exactamente en el punto donde el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa afirmó haberla depositado en 1584, como parte del acto fundacional de la colonia.

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La moneda, un “real de a ocho” de plata, apareció sobre una piedra en los cimientos de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, hoy en ruinas, según describió DW.

De acuerdo con Soledad González Díaz, investigadora de la Universidad Bernardo O’Higgins, el objeto presenta en una cara la cruz de Jerusalén y en la otra el escudo del rey Felipe II.

Coincide con los registros históricos

“Encontramos la moneda exactamente en el lugar y en la posición descritos por Sarmiento en sus escritos”, explicó González Díaz.

El descubrimiento forma parte del proyecto “Ahondando en la epopeya del fracaso”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).

El arqueólogo Simón Urbina, de la Universidad Austral de Chile, señaló que este tipo de evidencia “in situ” permite vincular directamente los testimonios documentales con el terreno.

El hallazgo fue realizado por un equipo interdisciplinario chileno en el estrecho de Magallanes. ( El Tiempo / GDA )

El hallazgo facilita, además, proyectar la ubicación de otras estructuras descritas en planos coloniales, como viviendas y bodegas.

El origen de una colonia marcada por la tragedia

La ciudad Rey Don Felipe fue fundada el 25 de marzo de 1584 como parte de un intento del Imperio español por controlar el paso interoceánico en el estrecho de Magallanes.

Sin embargo, la expedición terminó en desastre: 337 personas murieron de inanición tras quedar abandonadas en el lugar.

Tres años después, en 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish encontró el asentamiento lleno de cadáveres, lo que dio origen al nombre “Port Famine” o “Puerto del Hambre”, según relataron EFE y Live Science.

El equipo utilizó sistemas de geolocalización de alta precisión y detectores de metales para mapear el terreno.

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Francisco Garrido, del Museo Nacional de Historia Natural, explicó que inicialmente solo identificaron una señal intensa, lo que permitió determinar el punto exacto de excavación.

Este descubrimiento se suma a otros hallazgos en la zona, como dos cañones de bronce encontrados en 2019, también vinculados a la expedición de Sarmiento de Gamboa.

Según el filólogo Joaquín Zuleta, de la Universidad de los Andes, estos elementos conectan los registros coloniales con el paisaje actual y permiten profundizar en la historia del contacto entre conquistadores y pueblos originarios como los aonikenk y kawésqar.