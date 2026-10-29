El atletismo español está de duelo por la muerte de Julieta Gallego, saltadora de longitud de 24 años, que figura entre los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), según confirmó este jueves la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

“La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la A.D. Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)“, escribió la RFEA en sus redes sociales.

Gallego, especialista en longitud, pero también en 60 metros, acreditó una mejor marca de 5.90 metros en longitud en el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta en 2023, celebrado en Antequera.

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“Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club”, añadió la RFEA.

Por su parte, la madrileña Asociación Deportiva Sprint también lamentó la muerte de la joven promesa del atletismo español: “Estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían”.

El club guardará un minuto de silencio en memoria de Gallego este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos y Santa Ana.

El accidente ferroviario tuvo lugar este miércoles cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren de la compañía Iryo que se encontraba detenido cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe (AVE), que llevaba 378 pasajeros.

A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías. Según fuentes del Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.