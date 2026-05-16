Colombo, Sri Lanka. Las autoridades maldivas suspendieron el sábado la búsqueda de los cuerpos de cuatro buzos italianos que se cree que están en las profundidades de una cueva submarina, después de que un buzo militar muriera durante una peligrosa misión para intentar llegar hasta ellos.

Se cree que el grupo de cinco buzos italianos murió el jueves mientras exploraba una cueva a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. El límite de buceo recreativo en las Maldivas es de 30 metros (98 pies).

El portavoz presidencial de Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, declaró que la búsqueda se había suspendido después de que Mohamed Mahudhee, miembro de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas, falleciera a causa de un síndrome de descompresión submarina tras ser trasladado a un hospital de la capital.

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Las autoridades esperan la llegada de tres buzos finlandeses, expertos en buceo profundo y en cuevas, el domingo, para replantear su estrategia de búsqueda, dijo.

Mahudhee será enterrado con honores militares en un funeral al que asistirá el Presidente Mohamed Muzzu el sábado por la noche. El buzo formaba parte del grupo que había informado a Muizzu sobre el plan de rescate cuando visitó el lugar de la búsqueda el viernes.

“La muerte demuestra la dificultad de la misión”, declaró Shareef.

El mal tiempo ha dificultado repetidamente las labores de rescate.

En las operaciones de búsqueda del sábado participaron ocho buzos locales que trabajaron por turnos para localizar a los italianos desaparecidos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Los primeros equipos ya habían buceado para identificar y marcar la entrada al sistema de cuevas donde desaparecieron los italianos. Se sigue investigando la causa de las muertes.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, declaró que se haría todo lo posible para traer a las víctimas a casa. Ofreció sus condolencias por la muerte del buzo maldivo durante las labores de rescate.

Las víctimas son descritas como buceadores experimentados

Las víctimas han sido identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti, según el gobierno maldivo.

El cuerpo de Benedetti fue recuperado el jueves. Su cuerpo se encontró cerca de la boca de la cueva y las autoridades creían que los cuatro restantes habían entrado en ella.

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Montefalcone y Oddenino se encontraban en las Maldivas en misión científica oficial para vigilar el medio marino y estudiar los efectos del cambio climático en la biodiversidad tropical, según informó el viernes la Universidad de Génova en un comunicado. Sin embargo, la actividad de submarinismo durante la cual se produjo el mortal accidente no formaba parte de la investigación prevista y “se llevó a cabo de forma privada”.

Según el comunicado, las otras dos víctimas -el estudiante Sommacal y el recién licenciado Gualtieri- no participaban en la misión científica.

Carlo Sommacal, marido de Montefalcone y padre de Giorgia, expresó sus dudas sobre el accidente, afirmando que “algo debió ocurrir ahí abajo”, dada la amplia experiencia de su mujer y su hija.

En declaraciones a la televisión italiana, describió a Montefalcone como una buceadora cuidadosa y muy disciplinada que nunca pondría en peligro a su hija ni a otros compañeros.

El operador turístico dice que no autorizó la inmersión profunda

El operador turístico italiano que gestiona el viaje de buceo a las Maldivas negó haber autorizado o tener conocimiento de la inmersión profunda que violó los límites locales, según declaró el sábado su abogado al diario italiano Corriere della Sera.

Orietta Stella, representante de Albatros Top Boat, dijo que el operador “no sabía” que el grupo planeaba descender más de 30 metros. Ese umbral requiere un permiso especial de las autoridades marítimas maldivas y el operador turístico “nunca lo habría permitido”, afirmó.

La inmersión superó con creces lo previsto para un crucero científico centrado en el muestreo de corales a profundidades estándar, añadió Stella. Las víctimas eran buceadores experimentados, pero el equipo utilizado parecía ser un equipo recreativo estándar en lugar de un equipo técnico adecuado para el buceo en cuevas profundas, dijo.

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También aclaró que Albatros sólo comercializaba el crucero y no era propietaria del barco ni empleaba a la tripulación, que era contratada localmente.

El buceo en cuevas es una actividad muy técnica y peligrosa que requiere formación especializada, equipo y estrictos protocolos de seguridad. Los riesgos aumentan considerablemente en entornos donde los buceadores no pueden dirigirse directamente hacia arriba y a profundidad, sobre todo cuando las condiciones son malas. Los expertos afirman que es fácil desorientarse o perderse en el interior de las cuevas, sobre todo porque las nubes de sedimentos pueden reducir drásticamente la visibilidad.

Las inmersiones a 50 metros también superan la profundidad máxima recomendada para los buceadores recreativos por la mayoría de los principales organismos de certificación de submarinismo, ya que las profundidades superiores a 40 metros se consideran buceo técnico y requieren formación y equipos especializados.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, la cueva está dividida en tres grandes cámaras conectadas por estrechos pasadizos. Los equipos de recuperación exploraron dos de las tres cámaras el viernes, pero la búsqueda fue limitada debido a consideraciones sobre el oxígeno y la descompresión.

Las autoridades italianas declararon que otros 20 italianos que viajaban en la misma expedición a bordo del buque “Duke of York” se encontraban a salvo. La embajada de Italia en Colombo estaba prestando asistencia a las personas a bordo y se había puesto en contacto con la Media Luna Roja, que se ofreció a desplegar voluntarios para ayudar a prestar ayuda psicológica.

El Ministerio de Turismo de Maldivas dijo que había suspendido la licencia de explotación del “Duke of York” a la espera de una investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.