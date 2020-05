Medios de Ecuador confirmaron el fallecimiento de la consejala de Manta, Violeta Ávila, el 19 de mayo. Según indican los reportes, fue tratada tras presentar complicaciones por un cuadro respiratorio. Su muerte ha generado polémica debido a que hace unos meses recomendó no usar mascarillas para protegerse del coronavirus.

“El coronavirus no es mortal, no tienen por qué ponerse mascarillas con el ánimo de la prevención. No es necesario. Están gastando la plata. Mejor compren naranjas, limón, maracuyá y frutas con vitamina C para mejorar el sistema inmunológico”, dijo hace un par de meses.

La concejal de #Manta, Dra. Violeta Avila, quien dijo hace aproximadamente dos meses que era mejor comprar naranjas que usar mascarillas para prevenir el contagio de #Covid_19, falleció esta noche víctima de la #pandemia.



La consejala Violeta Ávila fue atendida en el Hospital General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Hasta el momento no se ha confirmado si su fallecimiento está relacionado con el coronavirus.

Por su parte, Gema Arteaga, coordinadora de relaciones públicas del Municipio de Manta, afirmó que el video fue grabado el 2 de marzo del 2020.

“Hizo esa declaración en el proceso inicial de la crisis y lo sacaron después de contexto, al actualizar el video sin detallar que eso lo había dicho en el pasado, guiada por las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando se decía que solo debían usar mascarillas quienes tenían riesgo de contagio o quienes ya estaban contagiados”, argumentó Gema Arteaga a Expreso de Ecuador.

También afirmó que este video afectó la recuperación de Violeta Ávila. "Entró en estado de depresión, esto bajó sus defensa y lamentablemente falleció”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, expresó sus condolencias. “Estoy consternado. Dios guarde su alma. Gracias por su aporte al desarrollo de nuestra Manta”, mencionó en Twitter.