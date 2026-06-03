La hija de tres años de la tiktoker e influencer dominicana Guillersis Claudio, conocida en redes sociales como “La Negra del Swing”, falleció esta semana, una noticia que ha provocado una ola de mensajes de apoyo y condolencias entre sus seguidores.

La creadora de contenido, que acumula cerca de medio millón de seguidores en TikTok, dio a conocer la muerte de la menor a través de sus redes sociales, donde ha compartido varias imágenes y mensajes en memoria de su hija Amanda.

“Mami, tu último día conmigo”, escribió la joven junto a una fotografía en la que aparece besando a la pequeña.

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Aunque Claudio no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, varios medios de comunicación, entre ellos Univision, reportaron que la menor se encontraba junto a sus padres en una residencia con piscina cuando presuntamente salió a perseguir un gato y cayó al agua.

“Gracias a todos por sus mensajes, ahora mismo no puedo leeerlos pero pronto mi ángel me dara fuerzas”, fue uno de los mensajes más recientes publicados por la madre tras la tragedia.

Claudio, oriunda de Jarabacoa, compartía con frecuencia contenido familiar junto a su esposo, su hija Amanda y su hijo menor en redes sociales.