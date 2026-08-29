Una mujer falleció tas someterse a una cirugía estética “6 en 1” que se extendió por 10 horas en Brasil, según publicó The Irish Star.

Andreia Vieira Gaspar, una empresaria brasileña de 51 años falleció unas pocas horas después de haber concluido el extenso procedimiento realizado el 12 de agosto, y que incluyó un “facelift”, un estiramiento o levantamiento de cejas (forehead lift), mentoplastía ósea, blefaroplastia (eliminación de exceso de piel en los párpados), liposucción del cuello e inyección de nanograsa. De acuerdo con la información publicada, tras el procedimiento, la mujer salió del quirófano muy inflamada y enfrentaba dificultades para respirar.

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Su situación se complicó en horas de la noche cuando comenzó a sufrir dolores en el cuello y se le hizo aún más difícil respirar. “Hermana, me estoy muriendo”, le comentó a su hermana Djiane Vieira, quien le hacía compañía en el hospital

La mujer suplicó por ayuda para su hermana en un chat de grupo con el equipo médico que la atendía en el hospital de Goiana, escribiendo: “Mi hermana se está muriendo. No responden, nadie viene. Por favor, por el amor de Dios”.

De acuerdo con un informe médico que reveló la familia de Andreia, ésta sufrió una trombosis aguda y un infarto pulmonar, que fueron identificados como la causa de su muerte. La mujer, quien fue administradora de un salón de belleza en Goiana, se había radicado en España hace cinco años, país desde donde viajó para someterse al proceso que según su familia, era el sueño de toda su vida.

“Pasó dos años ahorrando. No es fácil juntar 118 000 reales ($22 900, aproximadamente) on un sueldo. Era un sueño que tenía desde hacía años”, comentó su hermana. La familia reveló que Andreia contactó al equipo médico a través de las redes sociales y los preparativos se coordinaron inicialmente mediante mensajes. Su familia ha planteado dudas sobre los recursos del hospital, alegando que carecía de una unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades de Goiás ahora investigan el deceso como un posible homicidio culposo.

Mientras, la abogada del hospital, Cristiene Pereira Couto, emitió un comunicado en el que aseguró que “la paciente recibió atención de emergencia inmediata, y el personal médico y de enfermería le brindó cuidados y tomó las medidas necesarias en respuesta a su estado”.

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“Destacaron que sus evaluaciones y exámenes preoperatorios se realizaron de forma externa antes de ser ingresada al Hospital Ankar para la cirugía”.

“Una vez ocurrida la emergencia, fue atendida con prontitud por el personal presente, quienes utilizaron las instalaciones hospitalarias necesarias y llevaron a cabo las medidas de emergencia correspondientes”.

El doctor Lessandro Martins, cirujano que operó a Andreia dijo estar sumamente entristecido por su deceso y aseguró estar confiado en el que “la investigación demostrará que la atención brindada fue la adecuada”.