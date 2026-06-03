Una niña de 3 años murió por las lesiones que sufrió después de que los fuertes vientos arrojaron por el aire un castillo inflable durante una fiesta en un parque de Montreal el fin de semana pasado.

Once personas resultaron heridas, seis de las cuales fueron trasladadas al hospital, después de que los fuertes vientos arrastraron un castillo inflable y una carpa el pasado 31 de mayo en Parc Ouellet, en LaSalle, un distrito en el suroeste de Montreal, informaron los servicios de emergencias.

La agencia gubernamental Environment Canada indicó que el viento alcanzó velocidades de hasta 50 km/h (31 mph) la tarde del domingo, cuando se celebró la fiesta organizada por una iglesia.

PUBLICIDAD

La forense Martine Lachance fue asignada a la investigación sobre las causas y circunstancias relacionadas con el incidente.

Cathy Denis, propietaria de una empresa de Quebec que alquila inflables, señaló que no instala ni opera inflables similares cuando los pronósticos indican vientos por encima de los 38 km/h (24 mph).

Explicó que ese límite es importante porque los inflables presentan una superficie extensa y las ráfagas repentinas pueden mover la estructura, incluso si están instaladas correctamente.

Muertes similares se han registrado en los últimos años en distintas partes del mundo. En 2022, una niña de 8 años murió a causa de sus lesiones después de que fuertes vientos elevaron un castillo inflable varios metros en el aire durante una feria en Mislata, cerca de Valencia, España. Otros ocho niños resultaron heridos, y algunos fueron hospitalizados.

En 2021, seis niños murieron y otros tres resultaron gravemente heridos después de que una ráfaga de viento levantó un castillo inflable unos 10 metros (33 pies) en el aire durante una celebración de fin de año en la escuela primaria Hillcrest, en Devonport, Australia.

En 2017, la policía española informó que una niña de 6 años murió y otros seis niños resultaron heridos cuando un castillo inflable se soltó de sus estacas y salió volando en Caldes de Malavella, en el noreste del país. Los investigadores analizaron si el accidente fue causado por fallas en el anclaje o un mal funcionamiento del equipo.

Health Canada recomienda que los operadores de inflables claven firmemente las estructuras al suelo para evitar que se desplacen, se vuelquen o se eleven.

PUBLICIDAD

Public Health Agency of Canada publicó un estudio en 2013 en el que identificó 674 lesiones asociadas con inflables reportadas a través del Canadian Hospitals Injury Reporting and Prevention Program entre 1990 y 2009. Los niños de entre 2 y 9 años representaron la mayor parte de los lesionados, mientras que las fracturas constituyeron más de una tercera parte de los casos reportados.

Otro estudio, realizado por investigadores de la Universidad Metropolitana de Toronto determinó que las estructuras inflables fueron responsables del 42% de las lesiones en atracciones registradas en una base de datos en Estados Unidos en 2010, una mayor proporción que la de cualquier categoría de atracción mecánica.

La autora principal del estudio, Kathryn Woodcock, coincidió con las recomendaciones de Health Canada para los operadores y añadió que las estructuras inflables no deben utilizarse cuando las condiciones meteorológicas superen las directrices de seguridad del fabricante.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.