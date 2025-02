La influencer mexicana Denisse Reyes, conocida como La reina de las nenis en redes sociales, murió a causa de un infarto tres días después de realizarse una cirugía estética. Tenía 27 años.

Según el periódico mexicano Milenio, el procedimiento fue practicado en la Clínica Médica San Pablo, ubicada en Chiapas, México, donde un fármaco administrado por vía intravenosa por parte del presunto cirujano le provocó la muerte a la joven.

Massiel, hermana de Denisse, fue quien dio a conocer la lamentable noticia: “El día que me despedí de ti, te abracé, te dije ‘nos vemos en Tampico’ y no quería soltarte. Te dije: ‘Cuídate mucho, por favor’. Fui señalada, regañada e incluso juzgada por mucha gente, pues siempre te apoyé en todo aunque no me pareciera buena idea”.

“Fuiste una mujer que siempre hizo lo que quiso e iba al 1,000 en su vida, demasiado libre, espontánea, extrovertida; esa eras tú. Hermana, te amo con todo mi corazón, me duele en el alma lo que está pasando; quisiera devolver el tiempo atrás, pero el hubiera ya no existe”, dijo en un comunicado.

A solo dos horas después del medicamento, Denisse empezó a presentar síntomas graves, que obligaron que el doctor trasladara a su paciente a otro centro, a pesar de que la intervención quirúrgica había finalizado con éxito.

“La sacó del hospital y la fue a dejar al Hospital Soluciones de Alta Especialidad Mansur; ahí fue donde él la trasladó porque supuestamente ellos no contaban con un área de terapia intensiva. Vamos a proceder en contra del doctor y de quien resulte responsable, pero ahorita el principal va a ser el médico Gamboa”, comentó el abogado a Infobae México.