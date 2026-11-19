Dakar, Senegal. Tres personas, entre ellas el padre y la abuela de una niña recién nacida que murió desangrada tras haber sido sometida, presuntamente, a una mutilación genital femenina en el este de Senegal, han sido detenidas, según informó el jueves un funcionario local.

Según Ndiaye Bousso, director regional de Asuntos Familiares, la niña habría sido sometida a la intervención el 12 de noviembre, apenas un día después de haber nacido en la región oriental de Tambacounda, según informó a The Associated Press.

El padre fue detenido el miércoles bajo sospecha de haber organizado el procedimiento, dijo Bousso. Su madre y otra mujer sospechosa de haberlo llevado a cabo habían sido detenidas días antes.

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Según Bousso, la abuela paterna del bebé se ofreció a bañar a la recién nacida con la ayuda de la otra mujer, pero supuestamente llevó a cabo la mutilación sin que la madre se enterara. Más tarde, la madre se dio cuenta de que su hija tenía dolor y sangraba.

La bebé sufrió una hemorragia grave y fue trasladada el viernes a un hospital regional en Tambacounda, pero falleció durante el trayecto, dijo Bousso.

La mutilación genital femenina, o MGF, es ilegal en Senegal desde 1999 y se castiga con hasta cinco años de prisión, o con cadena perpetua si el procedimiento provoca la muerte.

Se estima que alrededor del 20% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años en Senegal han sido sometidas a la mutilación genital femenina, según los datos más recientes de UNICEF. Quienes la defienden afirman que esta práctica tiene sus raíces en las tradiciones, pero las autoridades han intensificado las campañas de concientización en los últimos años para desalentarla.

“Hacemos trabajo de concientización y defensa”, dijo Bousso, y agregó que la tradición no puede justificar una práctica tan dañina.

“La ley es clara y debe aplicarse en toda su extensión”, dijo, al tiempo que pidió justicia para la bebé.