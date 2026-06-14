Sao Paulo. Una mujer falleció este sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante un salto con cuerda en el municipio de Limeira, en el estado de Sao Paulo, según informó la Policía Militar.

El hecho se produjo cerca de las 10:00 de la mañana, hora de Brasil, en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior del estado de Sao Paulo.

El sendero cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el ‘bungee jump’ y el ‘rope jump’.

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Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento no se le colocaron correctamente los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección, causándole un politraumatismo.

🚨BRASIL: Mulher morre após cair de 40 metros durante salto de rope jump em São Paulo; empresa teria esquecido de prender a corda de segurança. pic.twitter.com/ugyemoQOol — Fuxico Teresina (@FuxicoTeresina) June 13, 2026

La Policía Militar precisó que seis personas fueron encaminadas a la comisaría para ser interrogadas, de las cuales tres aún permanecen detenidas.

De acuerdo a medios brasileños, la víctima es una mujer de 21 años llamada Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de “¡Gente, la cuerda!”, al percatarse de que la víctima cayó sin ningún tipo de amarre.

Las personas que presenciaron el hecho acudieron a socorrer a la joven, iniciándole maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al llegar el equipo médico constató el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.