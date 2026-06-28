Un avión de paracaidismo se estrelló el domingo en el noreste de Francia, lo que causó la muerte de las 11 personas que iban a bordo, informó el prefecto de la región.

El avión se estrelló cerca de la ciudad de Nancy a las 11 de la mañana, hora local, declaró a los periodistas cerca del lugar del siniestro Yves Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.

Los servicios de emergencia respondieron de inmediato al suceso y las autoridades estaban recabando testimonios de testigos, añadió.