Mueren 11 personas tras estrellarse avión de paracaidismo en Francia
Las autoridades estaban recabando testimonios de testigos.
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Un avión de paracaidismo se estrelló el domingo en el noreste de Francia, lo que causó la muerte de las 11 personas que iban a bordo, informó el prefecto de la región.
El avión se estrelló cerca de la ciudad de Nancy a las 11 de la mañana, hora local, declaró a los periodistas cerca del lugar del siniestro Yves Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.
Los servicios de emergencia respondieron de inmediato al suceso y las autoridades estaban recabando testimonios de testigos, añadió.