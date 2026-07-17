Kampala, Uganda. Un autobús escolar que transportaba a alumnos de primaria de regreso de una excursión educativa a una pintoresca catarata en Uganda se salió de la carretera y volcó, matando al menos a 20 niños y un adulto y dejando al menos a nueve niños en estado crítico, informaron el viernes la policía y un funcionario del gobierno.

El siniestro ocurrió el jueves por la noche en el distrito de Kapchorwa, en el este de Uganda, cuando el vehículo regresaba de una visita a las cataratas Sipi, en la misma región, señaló la Fuerza de Policía de Uganda en un comunicado en X.

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Los sobrevivientes, entre los que había tres adultos y varios niños, fueron trasladados a varios hospitales, según la policía. Más de 28 niños estaban siendo atendidos en hospitales, nueve de ellos en estado crítico, detalló en X el ministro ugandés de Gobierno Local, Balaam Barugahara Ateenyi.

El adulto entre las 21 personas que murieron parecía ser el fundador y director de la escuela, dijo Barugahara.

Un video de la Cruz Roja de Uganda mostraba los cuerpos de las víctimas en medio y alrededor de los restos cuando la gente llegaba para ayudar tras el siniestro nocturno. Algunos de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital en una camioneta pick-up, de acuerdo con el video proporcionado a The Associated Press.

El ministro de Educación, John Muyingo, dijo que el gobierno había suspendido todas las excursiones y recorridos escolares en todo el país de alrededor de 45 millones de habitantes en respuesta a la tragedia.

El autobús pertenecía a la King David Junior School, una escuela primaria ubicada en la capital, Kampala, indicó la policía. La aldea donde la policía dijo que ocurrió la volcadura está cerca de la frontera entre Uganda y Kenia, a unos 300 kilómetros (unas 190 millas) de Kampala.

El conductor habría perdido el control del autobús, que se salió de la carretera, chocó contra una roca y volcó, de acuerdo con el comunicado policial, que añadió que la información era preliminar y que la causa del incidente estaba bajo investigación.

Una foto de la policía mostraba el vehículo volcado sobre un costado con todo el techo arrancado y los asientos expuestos, algunos de ellos destrozados. Las maletas y la ropa yacían esparcidas por la carretera.

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Los incidentes de tráfico son habituales en la nación de África Oriental y suelen atribuirse al mal mantenimiento de los vehículos, al exceso de velocidad y al mal estado de muchas carreteras, problemas recurrentes en todo el continente. Al menos 14 personas murieron cuando un autobús chocó contra un camión en una zona remota del norte de Uganda a principios de este mes.

África tiene el peor historial de seguridad vial del mundo, con más de 300,000 muertes anuales en carretera y alrededor de 26 decesos por cada 100,000 habitantes. En Europa, que tiene mucho más tráfico vial, hay alrededor de 20,000 muertes al año y nueve muertes por cada 100,000 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas.