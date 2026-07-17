Cinco miembros de la agrupación bahameña Da Pond Band fallecieron luego de que la avioneta en la que viajaban se estrellara mientras se dirigían a una presentación en las islas Andros, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió el 10 de julio, cuando un avión tipo Cessna que transportaba a los músicos cayó alrededor de la 1:00 p.m. (hora local), mientras cubría la ruta hacia San Andros, según la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de las Bahamas y medios locales.

Entre las 10 víctimas fatales se encontraban el líder de la banda, Giovanni McKenzie; el guitarrista Rashad Storr; el bajista Mateo Winder; el vocalista Travis Johnson, y Tonique Gilot.

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“El corazón de la banda”

Tras conocerse la tragedia, el cantante de la agrupación Lamar Polhamus lamentó la pérdida de sus compañeros.

“Da Pond Band ha perdido a cinco de sus miembros que eran el núcleo, el corazón y la vida de la banda”, expresó, al tiempo que pidió privacidad y oraciones para los familiares y amigos de las víctimas.

Los músicos se dirigían a participar en la 31.ª Regata Anual All-Andros y Berry Islands, un evento que celebra la cultura bahameña mediante competencias de navegación, música y actividades gastronómicas.

La cantante Shanice Miller explicó que el bajista Mateo Winder estaba especialmente emocionado por regresar a su comunidad natal para presentarse ante familiares y amigos.

“Quería volver a casa con su familia y representar a su comunidad”, comentó.

El Sindicato de Músicos y Artistas de las Bahamas rindió homenaje a los integrantes fallecidos, destacando que su talento y dedicación dejaron una huella en la escena musical del país.

La organización también recordó a Melvin Henfield, conocido como DJ Fresh, quien también viajaba a bordo de la aeronave y perdió la vida en el accidente.

Las autoridades de las Bahamas continúan investigando las causas del siniestro aéreo. Hasta el momento, no han informado qué provocó que la avioneta se precipitara mientras se dirigía a San Andros.