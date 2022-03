Berlín. Médicos Sin Fronteras dice que algunos residentes de la ciudad ucraniana de Mariúpol están muriendo por falta de medicamentos, mientras que otros caídos en combate son enterrados en tumbas improvisadas por los propios vecinos.

La ONG señaló que la ciudad no tiene agua potable ni medicinas desde hace más de una semana y que su población está recurriendo al agua de los charcos o a la de las tuberías de la calefacción, que luego hierven en hogueras.

La comida escasea y la falta de conexión celular o de internet supone que solo los vecinos con acceso a una radio portátil tienen información de lo que ocurre más allá de su vecindario, apuntó MSF.

En un mensaje de voz compartido con The Associated Press el sábado, uno de sus empleados dijo haber visto a gente que murió por no tener medicamentos y añadió que “hay mucha gente así dentro de Mariúpol”.

El individuo contó que había “muchas personas asesinadas y heridas que simplemente está tendidas en el piso. Los vecinos cavan un agujero en el suelo y echan los cadáveres dentro”.