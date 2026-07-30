Buenos Aires. Siete personas, entre ellas cuatro altos funcionarios de la provincia argentina de San Juan, en el oeste del país, murieron el miércoles al estrellarse un helicóptero durante una capacitación para el combate de incendios forestales, informaron las autoridades.

El helicóptero Bell 412 perdió contacto a las 10:26 de la mañana y se estrelló en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, según un comunicado de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

La AFE informó que la aeronave se encontraba en San Juan para una capacitación y que su destino final era la vecina provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal que ya consumió casi 900 hectáreas, según medios locales.

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Otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y avisó a las autoridades, que desplegaron equipos de emergencia en el sitio. Las causas del accidente continúan bajo investigación, agregó la agencia.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, informó en su cuenta de X que entre las víctimas se encontraban Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

Orrego agregó que también murieron el piloto del helicóptero, Matías Valenzuela, y dos brigadistas de la AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, escribió el gobernador en X.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también expresó sus condolencias por el “trágico accidente” y señaló que las víctimas “entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para brindarnos su ayuda”, escribió en X.

Tras el accidente, el Parque Provincial Ischigualasto anunció en sus redes sociales que, “por razones de fuerza mayor”, quedaban suspendidas todas las actividades programadas para el miércoles.