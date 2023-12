MANILA, Filipinas. Una fuerte explosión causada presuntamente por una bomba arrasó una misa católica y mató al menos a tres personas e hirió a varias más el domingo, en una ciudad predominantemente musulmana del sur de Filipinas, informaron las autoridades.

La misa matutina se estaba celebrando en un gimnasio de la Universidad Estatal de Mindanao, en la ciudad de Marawi, cuando se produjo la explosión, que sembró el pánico entre decenas de fieles y dejó a las víctimas ensangrentadas y tendidas en el suelo, dijo Taha Mandangan, jefe de seguridad del extenso campus estatal.

Al menos dos de los heridos luchaban por su vida, dijo Mandangan.

PUBLICIDAD

“Se trata claramente de un acto terrorista. No es una simple disputa entre dos personas. Una bomba matará a todos los que estén alrededor”, dijo Mandangan a The Associated Press por teléfono.

Las tropas del ejército y la policía acordonaron inmediatamente la zona y comenzaron a verificar las cámaras de seguridad en busca de cualquier indicio de quién pudiera haber sido el responsable del atentado. Se establecieron controles de seguridad alrededor de la ciudad.

Todavía no había indicios claros de quién había sido el responsable de la explosión, pero la policía dijo que comprobaría la posible implicación de militantes musulmanes, que siguen estando presentes en la región a pesar de años de ofensivas militares y policiales.

El director de la policía regional, el general de brigada Allan Nobleza, dijo que los investigadores estaban evaluando si la explosión fue causada por una bomba casera o una granada, y si el ataque estaba relacionado con la muerte de 11 presuntos militantes islámicos en una ofensiva militar respaldada por ataques aéreos y disparos de artillería el viernes cerca de la ciudad de Datu Hoffer, en el sur de la provincia de Maguindanao.

Nobleza dijo que los militantes abatidos pertenecían a Dawlah Islamiyah, un grupo armado que se había alineado con el grupo Estado Islámico y que aún tiene presencia en la provincia de Lanao del Sur, donde se encuentra la ciudad de Marawi.

La ciudad, repleta de mezquitas, fue atacada por militantes islámicos alineados con el grupo Estado Islámico en 2017, dejando más de 1,100 muertos, en su mayoría militantes, antes de que el asedio de cinco meses fuera sofocado por las fuerzas filipinas respaldadas por ataques aéreos y aviones de vigilancia desplegados por Estados Unidos y Australia.

El sur de Filipinas es la patria de la minoría musulmana de la nación, predominantemente católica, y escenario de una rebelión separatista desde hace décadas.

El mayor grupo insurgente armado, el Frente Moro de Liberación Islámica, firmó en 2014 un acuerdo de paz con el gobierno que alivió considerablemente décadas de enfrentamientos. Pero varios grupos armados más pequeños rechazaron el pacto de paz y siguen cometiendo atentados con bombas y otros ataques, al tiempo que eluden las ofensivas gubernamentales.