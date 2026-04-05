Tres personas, entre ellas una niña de 10 meses, murieron el domingo cuando los fuertes vientos derribaron un árbol en el norte de Alemania durante una cacería de huevos de Pascua, dijo la policía.

Alrededor de 50 personas de un centro residencial cercano para madres primerizas, mujeres embarazadas y niños asistían al acto en un bosque cercano a la ciudad de Satrupholm sobre las 11 de la mañana cuando un árbol de 30 metros cayó sobre el grupo, según informó la policía en un comunicado.

Cuatro personas quedaron atrapadas bajo el árbol. Una mujer de 21 años y una chica de 16 fueron atendidas por los socorristas, pero murieron en el lugar de los hechos, mientras que la hija de 10 meses de la mujer falleció más tarde en el hospital. Una mujer de 18 años sufrió heridas graves y fue trasladada al hospital en helicóptero.

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El centro forma parte del sistema de bienestar infantil financiado por el Estado y presta apoyo a mujeres embarazadas y madres recientes que necesitan ayuda, según su sitio web. Se enviaron consejeros de duelo al lugar de los hechos.

Imágenes del lugar de los hechos publicadas por el sitio de noticias Bild mostraban varios huevos de Pascua esparcidos por el suelo y a dos de las víctimas cubiertas con sábanas blancas.

La zona estaba bajo aviso de fuertes vientos del servicio meteorológico alemán.

Funcionarios del gobierno de la región de Schleswig-Holstein, donde se encontraban las instalaciones, se declararon “profundamente conmocionados” por el accidente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.