Una mujer australiana se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su esposo, cuyo cuerpo fue desmembrado y colocado en bolsas de basura que posteriormente fueron arrojadas en distintos contenedores.

Nirmeen Noufl, de 55 años, compareció el 26 de agosto ante la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur mediante una videollamada. La mujer se declaró no culpable del cargo de asesinato, pero aceptó declararse culpable de homicidio involuntario como una alternativa.

Los fiscales aceptaron el acuerdo, por lo que el juez Peter Hamill registró formalmente la condena por homicidio involuntario. Noufl deberá comparecer nuevamente ante el tribunal, esta vez en persona, el 14 de septiembre, cuando se conocerá su sentencia.

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El caso tiene un elemento particular: los restos de su esposo nunca han sido encontrados.

La víctima, Mamdouh Noufl, de 62 años, llevaba 32 años casado con Nirmeen. De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, la relación estuvo marcada por episodios de violencia doméstica y problemas de infidelidad.

Según los hechos acordados por las partes, Mamdouh inició una relación con otra mujer durante un viaje a Egipto en 2022. Poco antes de su muerte, le habría comunicado a su esposa que tenía previsto regresar a ese país para casarse con ella.

Nirmeen aseguró a dos psiquiatras que Mamdouh se negó a concederle el divorcio y que la situación terminó provocando una fuerte discusión.

Mamdouh regresó a la vivienda familiar en Greenacre, Nueva Gales del Sur, el 3 de mayo de 2023. Según el relato de Nirmeen, ambos comenzaron a discutir y él la habría agredido mientras ella intentaba escapar de una habitación a otra.

La mujer afirmó que su esposo finalmente la inmovilizó en el suelo de la cocina y comenzó a estrangularla.

Nirmeen sostuvo que, al creer que su vida estaba en peligro, tomó una herramienta que estaba cerca y lo apuñaló una vez en el lado izquierdo del pecho. Mamdouh murió poco después.

Los fiscales aceptaron su declaración de culpabilidad por homicidio involuntario debido a que no pudieron descartar una defensa parcial basada en la legítima defensa.

Además, un testigo que vio a Nirmeen al día siguiente observó que tenía un corte en la frente, el labio ensangrentado y una inflamación cerca de la mandíbula.

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Entre el 4 y el 5 de mayo, Nirmeen desmembró el cuerpo de su esposo y colocó los restos en bolsas de basura, según los documentos judiciales.

Un testigo encontró una lona cubierta de sangre y partes de una sierra circular dentro de la vivienda. Posteriormente, ayudó a Nirmeen a limpiar la escena utilizando lejía y a deshacerse de las bolsas que contenían los restos.

Las bolsas fueron depositadas en contenedores ubicados en los suburbios de Bexley y Chullora.

Después, Nirmeen comenzó a realizar cambios en la vivienda, incluyendo trabajos de renovación en el suelo y la encimera de la cocina.

También habría enviado mensajes desde el teléfono de su esposo para hacer creer que todavía estaba vivo.

Los amigos de Mamdouh denunciaron su desaparición en julio de 2023, aproximadamente dos meses después de su muerte.

La policía de Nueva Gales del Sur comenzó inicialmente una investigación por persona desaparecida, pero posteriormente consideró que existían elementos sospechosos y creó la Fuerza de Tarea Tannerie para investigar el caso.

Nirmeen fue arrestada el 3 de octubre de 2024 en un hospital de Bankstown. Al día siguiente fue acusada de asesinato relacionado con violencia doméstica.

Tras declararse culpable de homicidio involuntario, su abogado, Mohamed Bejjaoui, describió el caso como un “conjunto trágico de circunstancias” y aseguró que su clienta estaba satisfecha con el resultado del proceso.

La sentencia está prevista para el 14 de septiembre.