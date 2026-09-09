Un inusual caso ocurrido en Queensland, Australia, ha llevado a las autoridades y a los tribunales a examinar los límites de las leyes de gestación subrogada luego de que una mujer diera a luz a dos bebés que, aunque nacieron como gemelos, tienen padres biológicos diferentes.

Los bebés, un niño y una niña, nacieron por cesárea en noviembre de 2025. El caso se produjo después de que la mujer quedara embarazada de manera natural casi al mismo tiempo en que recibió mediante fecundación in vitro un embrión perteneciente a otra pareja para la que había aceptado ser gestante subrogada.

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La situación no generó una disputa entre las familias. Cada bebé está siendo criado por sus respectivos padres biológicos, de acuerdo con los documentos judiciales relacionados con el caso.

Un embarazo que tomó por sorpresa a las familias

Las dos parejas se habían conocido mediante amigos en común y posteriormente llegaron a un acuerdo de gestación subrogada de carácter altruista.

Una de las parejas, identificada en los documentos judiciales como BNJ y DRJ, buscaba tener un hijo debido a que BNJ nació sin útero.

La otra pareja, identificada como DZ y FZ, ya tenía cinco hijos y DZ aceptó llevar adelante el embarazo como gestante para ayudar a la otra pareja.

En abril de 2025, los médicos realizaron la transferencia de un embrión mediante fecundación in vitro. Sin embargo, aproximadamente dos semanas después, una ecografía reveló algo inesperado: había dos fetos en el útero.

Inicialmente no estaba claro cómo se había producido el segundo embarazo. Posteriormente, las pruebas genéticas permitieron determinar que los fetos tenían diferentes orígenes biológicos.

Una de las bebés era hija biológica de BNJ y DRJ y correspondía al embrión transferido mediante el procedimiento de FIV.

El segundo bebé, un niño, era hijo biológico de DZ y FZ. Según la documentación judicial, fue concebido de manera natural, sin intervención médica y fuera del proceso de transferencia embrionaria.

Un mismo embarazo, dos historias biológicas

El resultado fue un embarazo de dos bebés que compartieron el mismo útero y nacieron durante el mismo parto, pero que no comparten los mismos padres biológicos.

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Los estudios genéticos permitieron establecer la filiación de cada uno y confirmar que la niña era descendiente biológica de la pareja que había recurrido al proceso de gestación subrogada.

En documentos presentados posteriormente ante el tribunal, ambas parejas dejaron constancia de que BNJ y DRJ eran los padres legales de la niña.

La situación planteó una interrogante particular para las autoridades de Queensland debido a las normas que regulan la gestación subrogada en ese estado.

El dilema legal

Las leyes de Queensland contemplan disposiciones destinadas a evitar que hermanos biológicos nacidos mediante gestación subrogada sean separados al momento del nacimiento.

Sin embargo, el tribunal tuvo que determinar cómo aplicar esas normas a una situación que no encajaba claramente en ese escenario.

Finalmente, el tribunal concluyó que, para efectos de las disposiciones y directrices relacionadas con la gestación subrogada, los dos bebés debían ser considerados gemelos gestacionales y no gemelos biológicos.

Esto permitió que cada niño permaneciera bajo el cuidado de sus respectivos padres biológicos.

Una relación que podría trascender los hogares

Aunque los bebés están siendo criados por separado, los documentos judiciales reconocen que el hecho de haber compartido el mismo embarazo y haber nacido como gemelos podría tener importancia emocional y de desarrollo para ambos a medida que crezcan.

La sentencia señala que, pese a que los niños vivirán en hogares diferentes, el vínculo derivado de haber compartido una gestación y un nacimiento gemelar podría continuar teniendo relevancia en sus vidas.

El caso no solo representa una situación excepcional desde el punto de vista médico y familiar, sino que también pone sobre la mesa los retos legales que pueden surgir cuando las nuevas técnicas de reproducción asistida se combinan con circunstancias biológicas inesperadas.

Por ahora, ambas familias han acordado la filiación de los menores y no existe una disputa entre ellas sobre quién debe hacerse cargo de cada niño.