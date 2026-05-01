Lo que debía ser un procedimiento sencillo con ácido hialurónico para aumentar el volumen de los labios, terminó dejando graves secuelas para la creadora de contenido Hillary, quien denunció en redes sociales haber sido víctima de un engaño médico en Colombia.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok e Instagram la joven barranquillera relató que una persona conocida le recomendó a una supuesta especialista que le prometió una intervención rápida y ambulatoria con una sustancia que no le provocaría ningún tipo de complicación.

“Yo accedí, confié en ella y me coloqué el producto. Pero sabía que algo estaba mal porque yo ya me había colocado ácido hialurónico antes, en mis ojeras, y cuando ella me coloca este producto a mí me duele muchísimo”, explicó Hillary.

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En la grabación, la joven también comentó que la molestia en su boca fue tan fuerte que de inmediato alertó a la doctora. A pesar de los síntomas, la especialista le indicó que la sensación que estaba experimentando era completamente normal y que la inflamación iba a disminuir con el paso de las horas.

“Cuando llegué a la casa mis labios estaban extremadamente mal, mi cara estaba súper hinchada, yo no dejaba de llorar”, agregó. Acto seguido, el médico tratante señaló que, para contrarrestar el dolor y la reacción, tenía que inyectar hialuronidasa, una enzima que degrada y disuelve el ácido hialurónico.

Durante cerca de siete sesiones, la joven tuvo que someterse a esta “corrección”, pero, según ella, pese a que le aplicaron una cantidad considerable en los labios, la sustancia inicial no se dispersó.

Las secuelas que le dejó

Aunque la barranquillera tenía fe en que los múltiples intentos lograran disolver el producto, la inflamación no cedió y, por el contrario, los labios comenzaron a presentar cambios graves, por lo que decidió consultar con otro especialista. “Busqué un doctor maxilofacial, me hice exámenes y lo que ella me había colocado era silicona con aceite industrial”, recordó en el clip.

Tras recibir la noticia, Hillary tuvo que someterse a una serie de cirugías entre 2021 y 2025, pero al no evidenciar una mejoría, viajó a España por ayuda: “No me quisieron tomar el caso porque esta sustancia está prohibida allá desde 1999”, destacó, haciendo referencia a que el producto se había esparcido a las fosas nasales, los surcos nasogenianos y el mentón.

Si bien la situación en los últimos años ha sido complicada para la joven, en 2026 encontró una cirujana plástica que accedió a retirarle los biopolímeros, una intervención que tomó alrededor de siete horas.

Actualmente, la barranquillera continúa en proceso de recuperación, el cual incluye terapias para mejorar la movilidad facial y reducir las secuelas que dejó el tratamiento estético engañoso.