Una mujer de 59 años murió tras ser alcanzada por un rayo en el departamento de Yavi, en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, mientras realizaba tareas al aire libre en una zona rural de la Puna.

El hecho se registró durante una fuerte tormenta eléctrica que sorprendió a la víctima en horas de la tarde. Según informes policiales, la descarga le causó lesiones de extrema gravedad y falleció casi de inmediato, sin posibilidad de recibir atención médica.

Vecinos y familiares que estaban cerca dieron aviso a las autoridades. En el sitio actuaron la Policía de la Provincia de Jujuy y personal de salud local, que constató que la mujer ya no tenía signos vitales.

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El Ministerio Público de la Acusación intervino en el caso y ordenó las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo. Una vez cumplidos los trámites, los restos serán entregados a los familiares.

En la temporada estival, las tormentas eléctricas se forman con rapidez e intensidad en las zonas de altura, y las condiciones del tiempo pueden cambiar drásticamente en pocos minutos. En ámbitos rurales y descampados, la exposición a descargas atmosféricas es mayor por la falta de refugios seguros.

Por esa razón, las autoridades provinciales y Defensa Civil insisten en extremar las precauciones cuando se aproximan frentes de tormenta.

Cómo protegerse de un rayo: recomendaciones de los especialistas

Ante actividad eléctrica en la atmósfera, los expertos aconsejan:

Evitar permanecer en espacios abiertos .

. Alejarse de alambrados, estructuras metálicas y árboles aislados .

. Buscar refugio en edificaciones cerradas o vehículos hasta que el tiempo mejore por completo.

Los especialistas subrayan que la prevención y la información son claves para reducir los riesgos de estos fenómenos naturales.