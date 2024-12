Tamuna Museridze nunca pensó que a su padre biológico lo tendría en la lista de sus amigos de Facebook. La mujer inició su búsqueda en 2016 cuando descubrió un certificado de nacimiento con su nombre, pero con una fecha distinta a la que ella había conocido toda su vida.

Tras el fallecimiento de sus padres y, sin poderles preguntar, su cabeza no paraba de pensar en una opción: la adoptaron.

De acuerdo con ‘BBC’, en el pasado Museridze ayudó a varias personas a reunirse con sus familiares perdidos, pues es periodista y siempre tuvo el interés por investigar y resolver misterios.

Gracias al apoyo y red de contactos que tiene la mujer, pudo dar con el contacto de una prima en Facebook, con quien se hizo una prueba de ADN y salió positiva.

Incluso pudo conocer a su madre, quien le reveló el nombre de su padre, Gurgen Khorava.

“Los dos primeros meses fueron impactantes, no podía creer que me estuvieran pasando estas cosas. No podía creer que los hubiera encontrado”, dijo al medio mencionado anteriormente.

Cuando le desvelaron el nombre de su padre, ella fue a Facebook a buscar su perfil; sin embargo, se llevó una inesperada sorpresa: lo tenía en su lista de amigos.

Para asombro de ella, su padre biológico, desde tiempo atrás, seguía su trabajo. “Él ha estado en mi lista de amigos por tres años”, contó a ‘BBC’.

“Ni siquiera sabía que mi madre biológica había estado embarazada”, detalló Tamuna. “Fue una gran sorpresa para él”, contó.

El hombre, de 72 años, no podía creer que tenía una hija. Ambos quedaron de reunirse en Zugdidi, una ciudad de Georgia. Al verse por primera vez las emociones fueron intensas entre ambos: “Fue extraño, en cuanto me miró supo que era su hija.Tenía tantas emociones encontradas”.

Gurgen Khorava aprovechó la ocasión y le presentó a sus hermanos, primos, tías, entre más familiares. “De sus hijos, yo era la que más me parecía a mi padre”, dijoTamuna.

De acuerdo con su testimonio, sus padres nunca tuvieron una relación, solo un encuentro. Por esta razón, su madre optó por guardar el secreto. En septiembre de 1984 nació Tamuna Museridze.

“Fue doloroso saber que pasé 10 días a solas con ella antes de la adopción. Intento no pensar en eso”, aseguró. No obstante, con ella no volvió a hablar porque su madre quería que ella mintiera y dijera que fue robada, a lo que Museridze nunca aceptó y se distanciaron.