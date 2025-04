La comunicadora Carolina Desiree Pérez Flores sobrevivió milagrosamente un aparatoso accidente de tránsito que le cobró la vida a su esposo en octubre de 2024.

Estuvo semanas hospitalizada y luego retomó su vida para echar hacia adelante a sus hijas, Ana y Nicole.

Casi sesis meses después de aquel trágico accidente, Pérez Flores decidió ir a la discoteca Jet Set en Santo Domingo para disfrutar lo que había pedido como regalo de su cumpleaños número 33; ver cantar a Ruby Pérez, su artista favorito.

La vida volvió a poner a la comunicadora en otra trágica escena, pero esta vez, no sobrevivió para contarlo. Pérez Flores fue una de las más de 200 víctimas fatales a causa del colapso del techo de la famosa discoteca.

PUBLICIDAD

La mujer asistió, junto a una amiga y un amigo al lugar para disfrutar de su ídolo en vivo. Esta era su primera salida social desde que se vio involucrada en el aparatoso accidente.

Según ha trascendido en varios medios dominicanos, Pérez Flores fue descrita como “madre dedicada y empleada responsable”. Se informó que este miércoles fue sepultada.

La cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set en Santo Domingo asciende a 218 y a 189 las personas rescatadas con vida tras el derrumbe del techo del local en la madrugada del pasado martes, informaron este jueves las autoridades dominicanas.

23 Fotos La discoteca Jet Set es muy popular por sus fiestas de los lunes, a las que asisten personalidades locales.

En el último comunicado oficial, el Gobierno asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

“Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros”, agrega la nota.

El miércoles se informó de que se entraba en una nueva etapa, la de recuperación de cuerpos, conforme al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias.

6 Fotos El desplome se produjo mientras estaba cantando el popular merenguero Rubby Pérez.

Se indicó que esta transición de búsqueda y salvamento a la nueva etapa “no implica el fin de las labores en la zona afectada”, sino que, “sin detener las labores de rescate”, se entraba en una fase distinta y que, tras ella, comenzará la de investigación sobre las causas del accidente.

El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amenizada por el popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el accidente.

No se ha determinado el número de personas que podía haber allí en ese momento, en una discoteca con capacidad para más de mil asistentes.