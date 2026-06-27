El Municipio de Naranjito anunció la apertura de un centro de acopio para recolectar suministros destinados a las personas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Bajo el lema “Naranjito se solidariza con nuestros hermanos de Venezuela”, la iniciativa busca canalizar la ayuda de los ciudadanos hacia las comunidades que enfrentan las consecuencias del desastre.

Centro de acopio Naranjito. ( Suministrada )

“Ante el reciente terremoto que ha afectado a Venezuela, nos unimos con el corazón para llevar esperanza, apoyo y ayuda a quienes más lo necesitan. Tu solidaridad hace la diferencia”, indica la convocatoria difundida por el municipio.

El centro de acopio estará habilitado el lunes 29 de junio, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y el martes 30 de junio, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Salón Ramón Elías Ortiz, ubicado al lado de la piscina municipal de Naranjito.

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Entre los artículos que estarán recibiendo figuran agua embotellada, alimentos no perecederos, pañales para bebés y adultos, artículos de higiene personal, material de primeros auxilios, linternas, baterías y alimento para mascotas.

El municipio informó que las donaciones serán entregadas a organizaciones confiables que actualmente brindan ayuda en Venezuela y exhortó a la ciudadanía a donar únicamente artículos que se encuentren en buen estado.

La administración municipal destacó que la iniciativa responde al compromiso solidario del pueblo naranjiteño con las familias venezolanas afectadas por la tragedia y reiteró el llamado a la comunidad a unirse a la campaña de ayuda humanitaria.