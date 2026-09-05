El número de muertos por las devastadoras riadas en Nepal ha aumentado a 1,344 y el de desaparecidos se sitúa en 4,886 mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, según el último balance de las autoridades publicado este sábado.

El reciente informe de la Policía de Nepal elevó la cifra de fallecidos, mientras que el número de personas cuyo paradero se desconoce bajó ligeramente a 4,886.

Entre los desaparecidos figuran al menos 606 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Las operaciones, que mantienen a casi 8.000 agentes desplegados, han permitido auxiliar hasta el momento a 8.962 personas. Las labores prosiguen con la esperanza de encontrar más supervivientes en la zona cero, tras el rescate este viernes de dos trabajadores que pasaron diez días atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A.

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Uno de los rescatados, Kabir Maharjan, se encuentra en estado crítico y recibe cuidados intensivos en un hospital militar de Katmandú por hipotermia severa y un fuerte agotamiento en las extremidades. El otro trabajador, Sanjay Sah, permanece estable y relató que, durante su encierro, pudo comunicarse a gritos con varias personas que se encontraban cerca de él.

La identificación de las víctimas mortales sigue siendo uno de los mayores desafíos logísticos para el país del Himalaya, las autoridades detallaron que, de los 1,344 cadáveres recuperados, entre los que se contabilizan 85 menores de edad, 1,270 permanecen sin identificar. Ante esta crisis, los forenses continúan recolectando muestras de ADN, acumulando ya 2,272 perfiles genéticos de fallecidos y familiares.

Por su parte, en el Tíbet (China), región también golpeada por las riadas del pasado 26 de agosto, las autoridades chinas dan cuenta en su última actualización de 31 fallecidos y 531 personas todavía sin localizar.