El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está «fomentando el odio» al calificar al primer ministro de criminal de guerra que debería ser detenido por la guerra en Gaza si visita la ciudad con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Netanyahu afirmó que tiene intención de viajar a Nueva York en septiembre para intervenir en la reunión anual de líderes mundiales de la ONU, a pesar de que el alcalde haya dado a entender que no es bienvenido. Mamdani declaró la semana pasada que, aunque la ciudad de Nueva York no tiene autoridad legal para ejecutar una orden de detención emitida por el principal tribunal internacional de crímenes de guerra, animaba al Gobierno federal a hacerlo.

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«Se supone que es el alcalde de todos los neoyorquinos: judíos, cristianos, musulmanes, todo el mundo», afirmó Netanyahu en el programa «Sunday Morning Futures» de Fox News Channel, presentado por María Bartiromo. «Pero está intentando enfrentar a unos contra otros».

El primer ministro se ha convertido en una figura cada vez más polarizante a raíz de la guerra de Israel en Gaza, que se desencadenó tras el mortífero ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel por militantes de Hamás. Israel también se unió a EE. UU. para iniciar la guerra contra Irán el 28 de febrero, antes de lanzar una invasión terrestre en el sur del Líbano en respuesta a los disparos del grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

Netanyahu calificó el domingo de «falsas» las acusaciones de crímenes de guerra que la Corte Penal Internacional ha formulado contra él. Hizo referencia a las denuncias de conducta sexual inapropiada contra el fiscal jefe de la CPI, que fue destituido de su cargo el viernes, y afirmó que la orden de detención era un intento de desviar la atención.

El Ayuntamiento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo.

El apoyo bipartidista de EE. UU. a Israel está en peligro, afirma Netanyahu

Netanyahu afirmó que le preocupaba que el apoyo político a Israel en Estados Unidos, que antes era bipartidista, estuviera en peligro, sobre todo ahora que los demócratas progresistas y de extrema izquierda alineados con el ala Mamdani del partido se están dividiendo.

También advirtió sobre el aumento del antisemitismo en Estados Unidos y otros países occidentales, y señaló que, cuando habla con la gente de Nueva York —ciudad que alberga la segunda mayor población judía del mundo—, «los judíos se sienten muy incómodos».

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«Y creo que está mal. Todo esto está mal», dijo.

A lo largo de su campaña electoral para la alcaldía del año pasado, Mamdani afirmó que intentaría ordenar a la policía municipal que ejecutara la orden de detención de la CPI por el papel de Netanyahu en la guerra de Gaza.

Sin embargo, Mamdani reconoció la semana pasada que su ciudad carecía de competencia legal para detener a Netanyahu y pidió a las autoridades federales que intervinieran.

«Quiero dejar igualmente claro que Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni tampoco ningún otro criminal de guerra que siga en libertad», afirmó en un mensaje de vídeo.

Les dijo a los neoyorquinos que comprendía su frustración y que la ciudad «siempre respetaría» las manifestaciones de protesta.

El tribunal con sede en La Haya ha acusado a Netanyahu, a su exministro de Defensa y al fallecido líder de Hamás de crímenes contra la humanidad. El Ministerio de Sanidad de los territorios palestinos afirma que más de 73 000 personas han perdido la vida en la ofensiva israelí, aproximadamente la mitad de ellas mujeres y niños. Unas 1 200 personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque inicial de Hamás contra Israel.

Trump ha asegurado a Netanyahu que no será detenido

Trump le dijo a Netanyahu en una publicación en las redes sociales el lunes que «no será detenido, de ninguna manera, ni bajo ningún concepto, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América».

Se espera que Netanyahu viaje a Washington esta semana para reunirse con Trump y asistir al funeral del difunto senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur.

Graham, una figura destacada del ala dura en materia de defensa y firme defensor de Israel, falleció repentinamente hace dos semanas, probablemente a causa de una rotura de aorta. El primer ministro lo calificó de «extraordinario patriota estadounidense».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.