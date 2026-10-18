El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió este domingo al respaldo electoral del presidente de EE.UU., Donald Trump, con un vídeo en inglés en el que se dirige directamente a los estadounidenses y les promete que la gasolina bajará cuando desaparezca la amenaza del régimen iraní, “pero solo con Trump”.

“Si les preocupan los precios actuales de la gasolina, piensen en lo que pasaría si Irán consiguiera armas nucleares, algo que Donald Trump y yo nunca permitiremos”, afirma Netanyahu en la grabación, de casi dos minutos, publicada en X a nueve días de las elecciones israelíes del 27 de octubre.

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“Cuando desaparezca la amenaza de ese régimen, los precios de la gasolina bajarán. Pero solo con Trump. No va a pasar con quienes quieren contemporizar con estos tiranos, estos carniceros, y apaciguarlos”, añade.

En un vídeo grabado desde la azotea de un edificio tras el anochecer, el primer ministro se declaró “muy honrado” por el “extraordinario” apoyo de su “querido amigo Donald”, de quien dice que decir que es el mayor amigo de Israel que ha pasado por la Casa Blanca “se queda corto, y por mucho”.

Netanyahu elogia a Trump como un líder “de convicción, de claridad, de coraje” que ha plantado cara a la “dictadura asesina” de Teherán, a la que acusa de buscar armas nucleares y los medios para lanzarlas contra cualquier ciudad estadounidense, sin dejarse influir por las críticas internas.

Trump anunció este domingo en su red social, Truth Social, su “respaldo total” a Netanyahu: “Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como primer ministro de Israel”.

El apoyo llega en plena igualdad en las encuestas, que dan a la coalición de Netanyahu una estimación de escaños similar a la de su rival, el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot.

Antes del vídeo, Netanyahu ya había agradecido el gesto en X: “Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto. ¡Juntos completaremos la misión!”, en un guiño a la ofensiva emprendida por ambos países contra Irán.

Poco después compartió una imagen en la que aparece estrechando la mano de Trump frente a cuatro retratos: los del presidente palestino, Mahmud Abás; el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.