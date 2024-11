Quito. Un incendio en un popular barrio en una ciudad costera de Ecuador causó la muerte de un menor de edad, confirmaron el jueves las autoridades de emergencia. Según su familiar, el niño se quedó dormido, dejando una vela encendida debido a los cortes de electricidad derivados de una crisis energética en el país andino.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 de Guayaquil, ciudad en la que ocurrió el hecho, confirmó a The Associated Press que recibió la alerta del incendió en una vivienda en el barrio Ciudad Victoria, al noroeste de la ciudad, durante la madrugada del jueves. Tras la atención de la emergencia por parte del cuerpo de Bomberos y la policía, se confirmó el fallecimiento de una persona, agregó el organismo sin dar más detalles.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil aseguró a la AP que la víctima del incendio fue un menor de edad, pero tampoco dio más información sobre las circunstancias del hecho.

Noemí Angulo, madre del menor fallecido, relató en declaraciones al canal de televisión RTS que mientras el niño dormía en su habitación “quedó con un pedacito (de vela) hasta que venga la luz —el servicio estaba suspendido desde las ocho de la noche hasta la medianoche —, y ese pedacito de vela fue la que consumió el cuarto”.

Alertados por el olor a quemado, sus padres fueron a verlo, pero debido al humo no pudieron ingresar. “Mi esposo se metió de la desesperación de sacarlo, pero mijito no me respondía”, contó.

“Por causa de los apagones, igual se va la luz, y como uno está a oscuras prende la velita”, dijo la madre.

Desde septiembre los ecuatorianos ven su vida cotidiana afectada por racionamientos de electricidad impuestos por el gobierno que llegaron a ser hasta de 14 horas diarias.

Las autoridades adjudican la crisis energética a la peor sequía en décadas, aunque la situación ha generado críticas al gobierno desde sectores sociales y productivos que señalan como su origen la falta de previsión e inversión y el abandono del sector, ya que los estiajes se producen cada año.

La generación hidroeléctrica que abastece más del 70% de la demanda se ha visto seriamente afectada por la disminución de caudales en los ríos que alimentan las principales centrales en el centro y sur del país. El déficit de generación varía entre los 1,000 y 1,400 megavatios.

El jueves, el gobierno difundió los horarios de los cortes que continuarán hasta el domingo cuando inicia un nuevo mes a pesar de las promesas hechas por el presidente Daniel Noboa, quien había señalado días atrás que “cómo hemos prometido, en diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal”.

Un comunicado del ministerio de Energía aseguró que se trabaja en “mejorar” las condiciones del sistema eléctrico “con el fin de suspender los racionamientos de energía para finales de 2024″, es decir, cuatro meses después de iniciados.