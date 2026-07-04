En medio de la tragedia que ha causado más de 2,000 muertes en Venezuela, Andrés Mieles, un niño de 12 años sobreviviente de los sismos del 24 de junio, recibió un regalo este 3 de julio. Frente a la cámara y con la indumentaria de Portugal, el futbolista Cristiano Ronaldo le envió un abrazo y lo invitó a ver un partido cuando se recupere, tras haber perdido una pierna y a su familia durante los terremotos.

“Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres superfan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido y disfrutar”, dijo Cristiano. Mieles vio el video, acostado en su cama y rodeado del personal médico del hospital donde es atendido, cuando el creador de contenido, Armando Poyo, asistió al centro de salud para mostrarle el mensaje.

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Una petición que movilizó las redes

Mieles sobrevivió en Caraballeda a los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el 24 de junio. Tras ser atendido en el Hospital Miguel Pérez Carreño, el usuario de la red social X, Juan Kassabji, publicó su caso y una solicitud que tenía el adolescente: recibir la barajita de Cristiano Ronaldo.

Una semana y media después, pudo ver al futbolista de Portugal hablándole directamente a través de un video. “Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”, dijo Cristiano, quien está jugando el Mundial 2026 con su selección, al finalizar el mensaje.

Las cifras de afectados y fallecidos continúan aumentando tras el desastre natural del 24 de junio. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, comunicó que 2,595 muertos se registraron desde que ocurrieron los sismos. Asimismo, al hablar ante la prensa internacional el 2 de julio, confirmó que hay 12,400 heridos.