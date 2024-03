Las autoridades dominicanas no descartan que puedan haber más víctimas mortales del incendio reportado el lunes en una cárcel de ese país y que hasta ahora ha dejado un conteo de 13 muertos.

El incendio, ocurrido en la cárcel La Victoria en Santo Domingo, provocó el traslado de cerca de 600 reos de la institución carcelaria, que tiene sobre 4,000 confinados en exceso de la capacidad del penal. Además se ha convertido en tema de la caldeada contienda electoral de ese país que va a las urnas en mayo para seleccionar quien será su próximo presidente. El expresidente Leonel Fernández, principal contrincante del actual mandatario, Luis Abinader, reclamó la clausura del penal y que se investigue a fondo el siniestro.

Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de la procuradora General de la República, indicó que los Bomberos y los técnicos siguen levantando escombros del área afectada por el siniestro, y no descartan que puedan hallar más cadáveres durante estas labores. “Le podemos asegurar que si apareciera otro cuerpo nosotros lo vamos a comunicar porque no tenemos ningún interés en esconder ningún tipo de cifras, ya hemos tenido un evento similar con mayor cantidad de afectados y nosotros no hemos tenido que esconder”, exclamó Espiñeira.

De las 13 víctimas solo tres han sido identificadas, mientras que familiares de confinados continúan acudiendo a la prisión, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a hospitales y cementerios públicos en busca de noticias de parientes, reportados desaparecidos tras el siniestro. Sin embargo, Espiñeira resaltó que la falta de información podría deberse a los traslados de confinados que se han visto precisados a efectuar tras el incendio e incluso, a que parte de la población penal ha tenido que ser reubicada dentro de la misma institución debido a las áreas que resultaron afectadas por las llamas. Espiñeira sostuvo que hubo “mucha confusión” cuando empezaron los traslados, pero ya hay más claridad.

Añadió que también se debe de tener en cuenta que aún hay cadáveres por identificar.