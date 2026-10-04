El sábado, Nolo se intensificó hasta convertirse en un huracán de gran intensidad en una zona remota del océano Pacífico, muy al oeste de las principales islas de Hawái y de los núcleos de población.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta se intensificaron rápidamente hasta alcanzar las 115 mph (185 km/h), según informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, lo que significa que se trataba de un huracán de categoría 3.

A última hora del sábadp, Nolo se encontraba a unas 200 millas (320 kilómetros) al sur-suroeste de la isla de Lisianski y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 20 mph (31 km/h).

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Se ha emitido una alerta de tormenta tropical para el Monumento Nacional Marino de Papahanaumokuakea —una extensa y remota zona protegida por el Gobierno federal que abarca islas, atolones, montes submarinos, bancos de arena y arrecifes de coral— desde el arrecife de Maro hasta la isla de Lisianski.

El Centro de Huracanes ha señalado que el fuerte oleaje asociado a Nolo «probablemente inundará algunos de los atolones situados en zonas bajas».

Sin embargo, no se preveía ninguna amenaza para ninguna de las islas habitadas.

El Centro de Huracanes indicó que se esperaba que Nolo cruzara la línea internacional de cambio de fecha el domingo.

Hace una semana, Nolo rozó Hawái en forma de huracán. Posteriormente, perdió parte de su intensidad y se convirtió en tormenta tropical, antes de recuperar la categoría de huracán el viernes.

16 Fotos Fuertes tormentas, entre ellas los huracanes Nolo y Polo, traen consigo vientos peligrosos, lluvias torrenciales e inundaciones a la costa noreste de Estados Unidos y Hawaii.

Mientras tanto, otro huracán del Pacífico, el «Rachel», de categoría 1, seguía avanzando hacia el oeste por una trayectoria que lo alejaba de la costa occidental de México.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.