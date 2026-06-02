Nueve alumnas detenidas bajo la acusación de planear y ejecutar un incendio que el pasado jueves mató a 16 niñas en una escuela de Kenia comparecieron este martes ante un tribunal, en medio de fuertes medidas de seguridad.

En una audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Naivasha, a unos 90 kilómetros de la capital, Nairobi, la Fiscalía pidió más tiempo para investigar el suceso.

El Ministerio Público solicitó que las estudiantes permanezcan detenidas durante treinta días para finalizar las pesquisas.

El tribunal respondió que se pronunciará sobre esa solicitud este miércoles en una nueva sesión.

El fuego se declaró el pasado jueves en el internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste de Kenia).

Los cuerpos de las 16 estudiantes fallecidas fueron trasladados a la morgue del Hospital de Referencia del Subcondado de Naivasha, a la espera de las pruebas forenses y su identificación formal.

Otras 79 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 00:45 hora local (23:45 GMT) del jueves.

El internado, que daba alojamiento a 815 estudiantes -de las que siete se encontraban durmiendo fuera de allí- de educación secundaria a unos 120 kilómetros de Nairobi, ha sido cerrado para facilitar las investigaciones sobre el incendio.