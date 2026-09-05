La Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó el viernes un nuevo mapa mundial que representa el tamaño de África con mayor precisión, la culminación de una reciente campaña encabezada por países africanos y grupos activistas.

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La ONU ha votado por la adopción de un nuevo mapa del mundo basado en la proyección Equal Earth.



Esta resolución no vinculante reemplaza el mapa de Mercator (siglo XVI) para mostrar el tamaño real de los continentes, en particular el de África.

El Sudeste… pic.twitter.com/1xbc2i2PTh — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 5, 2026

La resolución del viernes, que fue patrocinada por Togo y respaldada por miembros de la Unión Africana, fue aprobada con 164 votos a favor.

Sólo Estados Unidos votó en contra, mientras que Serbia, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia y Ucrania se abstuvieron.

La votación alienta a gobiernos e instituciones de todo el mundo a reemplazar el mapa tradicional de Mercator, el de uso común desde el siglo XVI, con la proyección Equal Earth, la cual, de acuerdo con geógrafos y otros, muestra las ubicaciones con mayor precisión.

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La proyección de Mercator hace que Groenlandia y África parezcan tener aproximadamente el mismo tamaño, mientras que en la proyección Equal Earth, que muestra los continentes en sus proporciones reales, África es 14 veces más grande que Groenlandia.

La resolución del viernes no prohíbe la proyección de Mercator ni impone un reemplazo, sino que fomenta el uso de la proyección Equal Earth, señaló la ONU en su informe.

La ONU votará si adoptar un nuevo mapa que haría que nuestro mundo luciera muy diferente https://t.co/nBr59pF68P — CNN en Español (@CNNEE) September 4, 2026

“Los mapas moldean nuestra comprensión del mundo”, dijo el organismo mundial citando al ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, antes de la votación. “Guían la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas”.

Africa No Filter, uno de los principales impulsores de la campaña para la adopción del nuevo mapa, celebró la resolución: “Queremos ver mapas precisos en escuelas, libros de texto, redacciones, empresas y en las plataformas digitales que miles de millones de personas usan cada día”.

Varios países instaron a adoptar el mapa Equal Earth. “Cambiar el mapa obviamente no cambia el mundo. Pero corregir una representación que lo distorsiona ya es un acto de verdad”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, tras la votación.

El mapa de Mercator fue diseñado por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para ayudar a los navegantes europeos en el mar, pero distorsiona las masas terrestres al agrandar regiones cercanas a los polos, como América del Norte y Groenlandia, mientras reduce África y América del Sur.

La proyección Equal Earth de 2018, en cambio, sigue la curvatura de la Tierra y muestra los continentes en sus proporciones reales.

Los geógrafos afirman que el mapa tradicional sólo es útil para la navegación.

“Fuera de esa aplicación de navegación tan limitada, no tiene sentido usarlo”, según Mark Monmonier, profesor de geografía de la Universidad de Syracuse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.