Lima. El nuevo presidente interino de Perú, José Jerí, convocó este viernes a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su primera acción de gobierno para planificar acciones coordinadas y efectivas contra el crimen organizado, según informó la Presidencia en redes sociales.

Jerí, que asumió la banda presidencial en la madrugada de este viernes tras la abrupta destitución de su predecesora, Dina Boluarte, acudió en la mañana a Palacio de Gobierno entre gran expectación de los medios.

Alrededor de las 9:30 de la mañana realizó su primer ingreso al Palacio de Gobierno como jefe de Estado y fue recibido con los honores militares del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

Unas horas después, la cuenta de la Presidencia compartió en las redes sociales el primer acto de Jerí como mandatario, un encuentro con representantes de las fuerzas de seguridad, junto a una foto de la reunión.

“Presidente de la República, José Jerí Oré, en su primera acción de Gobierno, convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el propósito de planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la criminalidad”, señaló.

En su primer discurso como presidente interino, Jerí afirmó que el principal mal que aqueja actualmente a su países “es la inseguridad ciudadana”.

“El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales y las organizaciones criminales y como enemigos debemos declararles la guerra”, anunció antes de ofrecer que se va “a ganar esa guerra”.

Reconoció que los ciudadanos peruanos “claman interés” de las autoridades, por lo que les ofreció “las disculpas del caso y una promesa de comenzar a sentar las bases de un país que permita, justamente, generar una reconciliación entre todos los peruanos”.

Su toma de mando se concretó después de que el Congreso destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Así, Boluarte, la primera mujer en asumir la presidencia de Perú, fue destituida tras perder el respaldo de los partidos de derecha que la mantenían en el poder, en medio de una profunda impopularidad reflejada en sondeos que le otorgaban apenas un 3 % de aceptación, y con las elecciones generales de 2026 cada vez más cerca.

Minutos después, el Parlamento invistió a Jerí como gobernante hasta las próximas elecciones conforme contempla la Constitución en caso de que el presidente o presidenta no disponga de vicepresidentes, como sucede con Boluarte, que era la vicepresidenta del izquierdista Pedro Castillo, quien también fue destituido a finales de 2022.

Jerí, de 38 años, era presidente del Congreso de Perú desde agosto pasado, después de haber llegado al Parlamento como congresista suplente en las elecciones de 2021, en el lugar del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien había sido el parlamentario más votado pero que no pudo asumir su escaño por encontrarse inhabilitado por el Congreso.

El abogado y político se convirtió, de esa manera, en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).