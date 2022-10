Ocho personas murieron cuando hombres armados atacaron un hotel en una ciudad de Somalia el domingo poco después de que estallara un vehículo cargado con explosivos a la entrada del hotel, informaron autoridades.

El suceso ocurrió en el Hotel Tawakal en Kismayo, un puerto en Somalia.

Las fuerzas de seguridad del estado sureño de al final pusieron fin al asalto, matando a los agresores y rescatando a varias personas, informó la prensa estatal.

No hubo un parte oficial de víctimas, pero un doctor en el Hospital Kismayo dijo a The Associated Press que vio ocho muertos, cuatro de los cuales eran agentes de seguridad.

Por lo menos 41 personas resultaron heridas, dijo el doctor, que habló a condición de anonimato.

Se impidió el paso de periodistas al lugar. Videos en las redes sociales muestran ambulancias recogiendo a los heridos frente al hotel.

El ataque empezó cuando un suicida a bordo de un carro embistió el portón del hotel y detonó los explosivos, indicó el policía Abshir Omar.

Varios negocios en esa misma calle quedaron destruidos, agregó Omar en declaraciones a la AP por teléfono.

Funcionarios del gobierno y ancianos locales estaban almorzando en el lugar cuando ocurrió la detonación, añadió el funcionario.

Mohamed Nasi Guled, funcionario policial del estado de Jubaland, expresó que tres atacantes ingresaron a los predios del hotel.

El grupo islamista armado al-Shabab se atribuyó el atentado. Al-Shabab, vinculado con al-Qaida, con frecuencia ataca lugares en Somalia.