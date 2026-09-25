El huracán Odalys se intensificó rápidamente este viernes, pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en Miami) anticipa que el sistema comenzará a debilitarse durante el fin de semana debido a condiciones atmosféricas menos favorables y a temperaturas oceánicas más bajas.

Según la discusión del NHC, Odalys presentaba esta mañana un ojo irregular de aproximadamente 30 millas náuticas de diámetro.

El patrón de vientos en los niveles altos de la atmósfera también había mejorado respecto al jueves, con aparentes canales de salida de aire en los cuadrantes noreste y suroeste del sistema.

Las estimaciones de intensidad realizadas mediante técnicas satelitales respaldaban mantener los vientos máximos sostenidos de Odalys en 130 millas por hora.

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Sin embargo, el NHC anticipa un cambio en las condiciones durante los próximos días.

“Durante el fin de semana, Odalys debería encontrarse con un entorno atmosférico progresivamente inhibidor y temperaturas oceánicas en descenso”, explicó el organismo.

Por esa razón, el ciclón debería debilitarse gradualmente, perder su convección organizada hacia finales del fin de semana y convertirse en un sistema postropical, aunque todavía podría mantener vientos de fuerza de tormenta.

Cambiará de dirección

Odalys se desplazaba inicialmente hacia el norte-noreste a unas 6 millas por hora, pero el NHC anticipa que girará hacia el norte a partir del sábado.

Ese cambio estaría relacionado con una vaguada de niveles medios y altos de la atmósfera que se intensificará mientras se aproxima a la costa oeste de Estados Unidos y la península de Baja California.

A comienzos de la próxima semana, la interacción con el campo de vientos del huracán Polo provocaría un giro más pronunciado hacia el este, mientras Odalys continúa perdiendo intensidad.

Posteriormente, hacia el cuarto día del pronóstico, el sistema podría girar hacia el sureste dentro del flujo periférico suroeste de Polo y reducir su velocidad de desplazamiento.

Podría aportar humedad al suroeste de Estados Unidos

Aunque Odalys se aleja de las costas mexicanas, su humedad y la de Polo podrían ser transportadas a gran distancia hacia el suroeste de Estados Unidos durante este fin de semana y comienzos de la próxima semana.

El NHC advirtió que esta humedad podría contribuir indirectamente a aumentar el riesgo de lluvias fuertes e inundaciones repentinas en esa región.

Pronóstico de intensidad

El NHC proyecta que los vientos máximos de Odalys disminuyan progresivamente:

Viernes: 13 mph .

. Sábado: 104 mph .

. Sábado en la noche: 85 mph .

. Domingo: 65 mph .

. Domingo en la noche: 45 mph , ya como sistema postropical.

, ya como sistema postropical. Lunes: 35 mph, como remanente postropical.

El NHC indicó que su pronóstico de intensidad fue ajustado ligeramente al alza debido al período de rápida intensificación experimentado por Odalys, y que se mantiene cercano a las proyecciones de los modelos de mayor desempeño, incluido el sistema de Google DeepMind.