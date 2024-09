BEIRUT. Cientos de localizadores portátiles (beepers) explotaron casi simultáneamente en partes de Líbano y Siria el martes, matando al menos a nueve personas -incluidos miembros del grupo militante Hezbolá y una niña- e hiriendo a varios miles, dijeron las autoridades. Señalaron con el dedo a Israel en lo que parecía ser un sofisticado ataque a distancia.

Entre los heridos se encontraba el embajador de Irán en Líbano. El misterioso incidente se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá, apoyado por Irán, que han intercambiado disparos a través de la frontera entre Israel y Líbano desde el ataque del 7 de octubre de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza.

Los localizadores que explotaron habían sido adquiridos recientemente por Hezbolá después de que el líder del grupo ordenara a sus miembros que dejaran de utilizar teléfonos móviles, advirtiéndoles de que podían ser rastreados por los servicios de inteligencia israelíes. Un funcionario de Hezbolá dijo a The Associated Press que los localizadores eran de una marca nueva que el grupo no había utilizado antes.

Hacia las 15:30 hora local del martes, los buscapersonas empezaron a calentarse y luego a explotar en los bolsillos y las manos de quienes los llevaban, sobre todo en un suburbio del sur de Beirut y en la región de Beqaa, en el este de Líbano, donde Hezbolá tiene una fuerte presencia, y en Damasco, donde varios miembros de Hezbolá resultaron heridos, según dijeron funcionarios de seguridad libaneses y un responsable de Hezbolá. El funcionario de Hezbolá habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

La AP se puso en contacto con el ejército israelí, que declinó hacer comentarios. Las explosiones se produjeron horas después de que la agencia de seguridad interna de Israel dijera que había frustrado un intento de Hezbolá de matar a un ex alto cargo de seguridad israelí utilizando un artefacto explosivo colocado que podía detonarse a distancia.

Los expertos dijeron que las explosiones de los localizadores mostraban indicios de ser una operación planeada desde hacía tiempo, aunque no se conocieron inmediatamente los medios. Los investigadores no tenían información inmediata sobre cómo se detonaron los buscapersonas o si se habían introducido explosivos en cada uno de ellos.

Cualquiera que fuera el medio utilizado, se dirigió contra un número extraordinario de personas con cientos de pequeñas explosiones -todas a la vez, dondequiera que se encontrara el portador del localizador- que dejaron algunos mutilados.

Un vídeo que circuló por Internet mostraba a un hombre que recogía productos en una tienda de comestibles cuando la bolsa que llevaba a la cadera explotó, haciéndole caer al suelo y haciendo correr a los transeúntes. Los fotógrafos de AP en los hospitales de la zona dijeron que las salas de urgencias estaban abarrotadas de pacientes. A algunos les faltaban las manos o les habían estallado trozos de las piernas cerca de la zona de los bolsillos.

El ministro de Sanidad libanés, Firas Abiad, dijo que al menos nueve personas murieron, entre ellas una niña de 8 años, y 2,750 resultaron heridas -200 de ellas de gravedad- por las explosiones. La mayoría tenían heridas en la cara, la mano o alrededor del abdomen.

Hezbolá afirmó en un comunicado que dos de sus miembros se encontraban entre los fallecidos. El funcionario de Hezbolá que habló bajo anonimato identificó a uno de los muertos como Ali Ammar, hijo de uno de los miembros del grupo en el parlamento libanés.

“Hacemos plenamente responsable al enemigo israelí de esta agresión criminal que también tuvo como objetivo a civiles”, dijo Hezbolá, añadiendo que Israel “con seguridad recibirá su justo castigo”.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA dijo que el embajador del país, Mojtaba Amani, resultó herido superficialmente por la explosión de un localizador y estaba siendo atendido en un hospital.

Anteriormente, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, había advertido a los miembros del grupo que no llevaran teléfonos móviles, alegando que podrían ser utilizados por Israel para rastrear sus movimientos y llevar a cabo ataques selectivos.

Las imágenes vistas el martes mostraban signos de detonación, dijo Alex Plitsas, experto en armas del Atlantic Council. “El incendio de una batería de iones de litio es una cosa, pero nunca he visto una explotar así. Parece una pequeña carga explosiva”, dijo Plitsas.

Eso plantea la posibilidad de que Israel estuviera al tanto de un cargamento de buscapersonas dirigido a Hezbolá y lograra modificar los buscapersonas antes de la entrega, dijo.

Otra posibilidad es un pulso electrónico “que se envió desde lejos y quemó los dispositivos y provocó su explosión”, dijo Yehoshua Kalisky, científico e investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un think tank de Tel Aviv. “No se trata de una acción aleatoria; fue deliberada y conocida”.

Israel tiene un largo historial de operaciones mortales tras las líneas enemigas.

En enero, Saleh Arouri, un alto cargo de Hamás, murió en un ataque aéreo contra un edificio de apartamentos de Beirut atribuido a Israel. En julio, Israel asesinó al principal comandante de Hezbolá en otro ataque aéreo. Horas después, Ismail Haniyeh, líder supremo de Hamás, murió en una misteriosa explosión en Irán, también atribuida a Israel.

Israel ha matado en el pasado a militantes de Hamás con teléfonos móviles trampa y se cree que está detrás del ataque con el virus informático Stuxnet contra el programa nuclear iraní en 2010.

Las explosiones del martes se produjeron en un momento de gran tensión entre Líbano e Israel. Hezbolá y las fuerzas israelíes llevan más de 11 meses enfrentándose casi a diario con el telón de fondo de la guerra en Gaza entre Israel y Hamás, aliado de Hezbolá que también cuenta con el apoyo de Irán.

Los enfrentamientos han causado centenares de muertos en Líbano y decenas en Israel, y decenas de miles de desplazados a ambos lados de la frontera. El martes, Israel declaró que detener los ataques de Hezbolá en el norte para permitir a los residentes regresar a sus hogares es ahora un objetivo de guerra oficial.