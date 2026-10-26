Los israelíes entraron el lunes en las últimas 24 horas de una intensa campaña electoral, mientras circulaban informaciones según las cuales el primer ministro Benjamin Netanyahu podría haber tenido un enfrentamiento con el ejército israelí por iniciar una posible escalada con Irán justo antes de las elecciones.

Las tensiones se recrudecieron tras las informaciones según las cuales Netanyahu y su jefe del Estado Mayor del Ejército se enfrentaron a raíz de una orden del primer ministro para llevar a cabo una «acción» que, según temía el ejército, podría reavivar el conflicto con Irán. La oficina de Netanyahu desmintió la noticia, publicada inicialmente por el Canal 12 de Israel, calificándola de «noticia falsa».

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El ministro de Defensa, Israel Katz, también desmintió rápidamente la noticia. «Afirmo de forma inequívoca que Israel no ha tenido intención alguna de lanzar un ataque contra Irán antes de las elecciones en Israel», escribió Katz en X el lunes, calificando las informaciones sobre desacuerdos entre los líderes políticos y militares de «completamente infundadas y falsas». No obstante, subrayó que Israel respondería con contundencia si Irán atacara primero.

Los candidatos de la oposición israelí criticaron duramente estas informaciones y acusaron a Netanyahu de poner en peligro la estabilidad regional para salvaguardar su propia posición política. El principal rival de Netanyahu, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, advirtió a Netanyahu que no se «atreviera a anteponer sus propios intereses políticos a la seguridad del Estado». Publicó en X: «Netanyahu, te tengo en el punto de mira».

Avigdor Lieberman, líder del partido de línea dura Yisrael Beytenu, que forma parte del bloque de la oposición, envió una carta al fiscal general de Israel exigiendo una investigación penal por posible traición debido a los «intentos de Netanyahu de arrastrar a Israel a una guerra en vísperas de las elecciones, incluida su disposición a sacrificar a soldados (israelíes) por miedo a perder las elecciones».

Aunque los israelíes esperan con gran expectación estas elecciones, consideradas unas de las más decisivas de los últimos años, la población de todo Oriente Medio no espera cambios drásticos, independientemente de quién resulte vencedor. Tanto Netanyahu como sus principales rivales tienen enfoques similares respecto a la seguridad regional de Israel, tanto en Gaza como en Irán.

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En el sur de Gaza, Jamal Abu Deeb, que se vio obligado a abandonar Jan Yunis, afirmó que, independientemente de quién resulte elegido, no será una buena noticia para los palestinos. «Todo es guerra y destrucción», dijo, y añadió que siguen produciéndose ataques a diario que matan a personas y niños en toda Gaza. «¿Crees que quienquiera que resulte elegido nos dará una vida mejor? Más bien al contrario».

«Todos siguen el mismo guion, no tienen piedad: muerte y destrucción para todos», afirmó Ibrahim Qeshta, que se vio obligado a huir de Rafah. «Eisenkot es como Netanyahu, hará lo mismo. Nuestra gente muere cada día, para nada».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.