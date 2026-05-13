Un oso negro mató a un trabajador de una empresa dedicada a la minería de uranio, en Saskatchewan, Canadá, lo que provocó la paralización de las operaciones de la planta, reportó CBS.

El incidente ocurrió durante el fin de semana cuando la víctima, un contratista independiente de la planta UraniumX Discovery Corp, que se dedicaba a la inspección de tierras raras, se topó con el oso en una ubicación remota en la que hacía un sondeo sobre uranio, informó la empresa en un comunicado.

“UraniumX Discovery Corp. confirma con profunda tristeza que un contratista independiente falleció el 8 de mayo de 2026, tras un encuentro con fauna silvestre en la propiedad de la Compañía en Zoo Bay, en la cuenca de Athabasca, Saskatchewan”, indica el comunicado publicado en el portal de la empresa.

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La empresa añadió que está cooperando “plenamente con las autoridades locales, los funcionarios de vida silvestre y las agencias gubernamentales en la investigación”. Añadió que todas las actividades en la propiedad de Zoo Bay fueron suspendidas temporalmente mientras se completa la investigación.

La empresa también manifestó sus condolencias a los deudos de la víctima tras la tragedia. “Estamos profundamente consternados por esta trágica pérdida. Nuestras más sentidas condolencias están con la familia, amigos y colegas del fallecido. La seguridad y el bienestar de nuestros empleados, contratistas y todo el personal que trabaja en nuestros proyectos es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad. Felicitamos la rápida respuesta de nuestro equipo en el lugar, proveedores de servicios y personal de emergencia que acudieron a la escena”, indicó Esen Boldkhuu, oficial ejecutivo de la empresa, en declaraciones escritas.

El Ministerio de Seguridad Comunitaria de Saskatchewan indicó que el oso involucrado en el incidente fue sacrificado por un civil en la escena. Añadió que el Equipo de Respuesta a Ataques de Fauna Silvestre del Servicio Regional de Conservación está investigando el incidente.

El gobierno de la provincia ha emitido un aviso a la ciudadanía para que estén alertas ante la posibilidad de toparse con osos en busca de comida, cerca de sus hogares o de los lugares donde acampan.

Sin embargo, los ataques de osos hacia humanos no son muy comunes.

Douglas Clark, un profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Saskatchewan, quien se especializa en la interacción entre osos y humanos, explicó a CBC News (una filial de CBS en Canada), que el último incidente de este tipo en la región, ocurrió hace seis años.

Mientras que la semana pasada en Montana, las autoridades indicaron que un excursionista que fue reportado desaparecido en el Parque Nacional Glacier, murió probablemente por el ataque de un oso.