Un inusual episodio ocurrido en un zoológico de Polonia llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Un video grabado en el Zoológico de Wroclaw muestra el momento en el que un pequeño venado encara a un rinoceronte en un breve enfrentamiento que, contra todo pronóstico, termina con el ciervo imponiéndose.

Las imágenes fueron compartidas por AFP a través de su red social X. Según describió la agencia, se trata de “un caso de David contra Goliat”, en el que un ciervo de apenas 13 kilos (28.6 libras) se enfrenta a un rinoceronte que alcanza casi dos toneladas.

En el registro audiovisual se observa cómo el venado se aproxima al enorme animal y logra hacerlo retroceder, dando la impresión de haber salido victorioso del cruce.

🦌 🦏 Tiny 13kg deer takes on 1.7-tonne rhino at Wroclaw Zoo



A case of David vs Goliath at Wroclaw Zoo, as a tiny 13kg deer takes on a nearly two-tonne rhinoceros and appears to come out of the clash on top. pic.twitter.com/aKFpwP8VJd — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2026

El video generó reacciones por la marcada diferencia de tamaño entre ambos protagonistas y por la conducta decidida del pequeño ciervo, que no duda en plantarse frente a uno de los mamíferos terrestres más grandes del mundo.

Video capta el tierno momento en el que dos osos andinos juegan “sube y baja” con una rama de árbol en el zoológico de Nueva York

Otro registro difundido recientemente desde un zoológico también despertó interés por mostrar un comportamiento poco habitual. En esta ocasión, una visitante del Zoológico de Queens, en Nueva York (Estados Unidos), grabó a dos osos andinos utilizando una rama de árbol como si fuera un improvisado juego de “sube y baja”.

El video fue captado por Ursula McDermott y muestra a los animales balanceándose uno frente al otro mientras sujetan el tronco con sus patas delanteras. La escena se desarrolla en un espacio abierto del recinto, con pasto, rocas y troncos dispuestos como parte del enriquecimiento ambiental del lugar.

Los protagonistas de la grabación son Coya, una hembra de casi dos años, y Ransisku, un macho de aproximadamente cuatro. En las imágenes, Coya aparece ubicada a la derecha y Ransisku a la izquierda, ambos apoyados sobre sus patas traseras mientras interactúan de forma lúdica con la rama.

Sobre este comportamiento, Mike Allen, director del Zoológico de Queens, explicó que se trata de una conducta esperable en ejemplares jóvenes.

“De jóvenes osos, Coya y Ransisku sienten curiosidad por todo lo que los rodea”, señaló. Agregó que este tipo de interacciones están relacionadas con su instinto natural de explorar, trepar y familiarizarse con su entorno, además de aprender a relacionarse con otros individuos.

Los osos andinos, conocidos también como osos de anteojos por las marcas claras alrededor de sus ojos, son la única especie de oso nativa de Sudamérica. En su etapa adulta pueden medir entre 1.5 metros (4.92 pies) y 1.8 metros (5.91 pies) de largo. Los machos pueden alcanzar hasta 154 kilogramos (339 libras) de peso, mientras que las hembras suelen pesar alrededor de 90 (198.4).

En estado silvestre, esta especie habita los Andes tropicales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los clasifica como vulnerables. Las estimaciones actuales señalan que quedan menos de 18,000 ejemplares, amenazados principalmente por la deforestación y los conflictos con actividades agrícolas y ganaderas.