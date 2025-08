La tiktoker Keyla Andreina González Mercado fue asesinada a tiros mientras en su domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de esa red social.

La joven de 28 años, quien se dedicaba a la creación de contenido digital y a la venta de productos, se encontraba compartiendo con amigos cuando se acercó a un hombre, identificado como Manuel Andrés N., y en tono de broma se dirigió a él: “Manuelito, cómprame un bollo, el de la 20… Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir”.

Según el portal de Antena 3, González recibió dos impactos de bala en la cabeza.

El agresor habría abandonado el lugar tras efectuar los disparos, dejando en la escena casquillos de bala y el teléfono móvil de la víctima, que podrían resultar clave para el desarrollo de la investigación policial.

Las autoridades llegaron minutos después del hecho ocurrido el pasado 26 de julio y encontraron el cuerpo aún sentado, la grabación del crimen en un celular y se recogieron proyectiles, hisopos con rastros biológicos y huellas digitales.