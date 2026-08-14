Otro fuerte terremoto.

Un sismo de magnitud 7.7 se registró este viernes (sábado hora local) frente a las costas de Indonesia, en el continente asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 68 km al noroeste de Ende, en la isla de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros.

19 Fotos El más mortal ha sido el doblete sísmico de Venezuela y el más fuerte el de Filipinas, cerca de Kablalan con magnitud 7.8, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

No hay advertencias, ni avisos de tsunami al momento.

Hace 4 días un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró en Colombia. La cifra de muertos ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).