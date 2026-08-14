Otro poderoso terremoto: sismo de 7.7 se registra en Indonesia
Al momento no hay informe de heridos o daños.
PUBLICIDAD
Otro fuerte terremoto.
Un sismo de magnitud 7.7 se registró este viernes (sábado hora local) frente a las costas de Indonesia, en el continente asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 68 km al noroeste de Ende, en la isla de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros.
No hay advertencias, ni avisos de tsunami al momento.
Hace 4 días un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró en Colombia. La cifra de muertos ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).