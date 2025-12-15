Las autoridades australianas aún intentan reconstruir los hechos del tiroteo en la playa Bondi Beach, en Sídney, que dejó 15 personas fallecidas y más de 20 heridas. Según informes, los disparos habrían sido perpetrados por un padre y su hijo.

Medios australianos han identificado a los sospechosos como Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24.

Aunque las autoridades australianas no han confirmado oficialmente la identidad de los sospechosos, como sí lo hicieron varios diarios a través de fuentes policiales, sí han proporcionado algunos detalles sobre ellos. El hombre más joven nació en Australia, mientras que su padre, quien murió durante un intercambio de disparos con la policía en el lugar, había inmigrado al país en 1998, informó este lunes el ministro del Interior, Tony Burke.

PUBLICIDAD

El padre habría entrado al país con una visa de estudios que luego pasó a ser una visa de pareja.

Hoy, lunes, la policía allanó propiedades vinculadas al padre e hijo, según información que publicó CNN, en la que se indica que en el allanamiento se incluyó una vivienda de alquiler en Campsie, donde se cree que ambos se alojaron antes del ataque. El medio 9News, reportó que en ese allanamiento se incautaron dos armas de fuego y varias maletas.

Aunque el padre murió, el joven atacante permanece hospitalizado por las heridas sufridas durante el atentado. Este había anteriormente había llamado la atención de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), que en 2019 pasó seis meses evaluando sus vínculos con otras personas bajo vigilancia, según reveló el primer ministro Anthony Albanese durante una conferencia.

No se brindaron detalles sobre los motivos que llevaron a la ASIO a considerar a este joven como sujeto de vigilancia.

“La evaluación determinó que no había indicios de una amenaza continua ni de que pudiera involucrarse en actos de violencia”, afirmó luego.

El tiroteo que fue declarado como un acto terrorista contra la comunidad judía, dejó 15 personas muertas y más de 20 heridos, entre los que hay varios en estado crítico.