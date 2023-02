Tras el reciente revuelo que ocasionó una joven polaca al decir que ella creía ser Madeleine McCann, una niña que desapareció en Portugal en 2007, las redes sociales y el mundo tiene los ojos puestos sobre lo que sucede con esta familia.

La duda frente a la posibilidad de que realmente sea la menor que en algún momento ocupó las portadas de los medios, tiene a más de uno en vilo, especialmente a los padres de la niña, quienes dedicaron su vida a encontrarla.

Este domingo, el medio inglés The Mirror y la misma joven informaron que la familia McCann habría aceptado realizarse una prueba de ADN.

PUBLICIDAD

Relacionadas Joven asegura ser Madeleine McCann

Julia Wandelt, la joven que podría ser Madeleine, se hizo viral en redes sociales por compartir “evidencia”. En los videos, la joven manifiesta que no está segura de su verdadera identidad o edad.

Por esta razón, y tras varios análisis a las fotos de ella y la menor desaparecida, decidió pedir una prueba de ADN.

“Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame”, escribió la mujer en el perfil de la cuenta.

Al parecer, la noticia llegó a oídos de la familia McCann, quienes habrían aceptado realizarse el test.”La familia no se arriesga, está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso”, le dijo a ‘The Mirror’ una fuente cercana a los McCann.

Y agregó: “Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma”. Así que se cree que un familiar se ofreció para la prueba.Julia Wandelt, por su parte, lo publicó en sus redes sociales: “¡Kate y Gerry McCann acordaron hacerse la prueba de ADN!”.

¿Por qué piensa que es Madeleine?

De acuerdo con los videos de sus redes sociales, Julia Wandelt escuchó una conversación de su abuela que la hizo dudar sobre su identidad y que un comentario de la mujer la llevó a pensar que podría ser la joven desaparecida hace unos años.

Sin embargo, ella misma aseguró que no recuerda haber sido raptada por nadie: “No recuerdo que me la llevaran. Quiero decir, no recuerdo casi toda mi infancia”.

PUBLICIDAD

Además, resaltó que su edad podría estar equivocada, ya que ella tiene 21 años, pero Madeleine nació en mayo de 2003, por lo que tendría 19.

Contexto: Portugal, 2007

Madeleine estaba de vacaciones con su familia en un hotel en Portugal. Ella y sus hermanos dormían en una habitación mientras sus padres y amigos cenaban a pocos metros. De acuerdo con la versión de ellos, los adultos se turnaban para ir a revisar a los menores. Sin embargo, en una de las rondas, descubrieron que la cama de la niña estaba vacía.

Tras mirar detalladamente en las instalaciones del lugar, la desesperación de los padres empezaba cobrar factura. El caso de la niña se convirtió en uno de los más famosos a nivel internacional y las fotos de la menor dieron vuelta el mundo.

Sus padres, Kate y Gerry McCan, formaron una organización dedicada enteramente a la búsqueda de la niña y de la persona culpable de su desaparición. Tras varios años de intriga, en junio de 2020 las autoridades posicionaron a Christian Brueckner como principal sospechoso del caso.

El hombre alemán cumple actualmente una condena de siete años por violar a una mujer en Algarve, dos años antes de que la niña se desapareciera del hotel sin dejar rastro.